Gigabyte презентувала на CES 2025 AI-комп’ютери

9 января 2025 г., 12:25

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Компанія GIGABYTE представила на виставці CES 2025 AI-інновації. Серед новинок слід зазначити AI-комп’ютери, графічні карти NVIDIA GeForce RTX 50 Series, материнські плати AMD B850 та Intel B860, а також OLED-монітори. Ці продукти забезпечують високопродуктивні, енергоефективні рішення для геймінгу, багатозадачності та доступу до штучного інтелекту для всіх.



Нові AI-комп’ютери GIGABYTE серій AORUS MASTER, GIGABYTE AERO та GIGABYTE GAMING оснащені графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop і NVIDIA NIM мікросервісами. Вони підтримують технології NVIDIA RTX AI, AMD Ryzen AI, Intel NPU AI, а також інтеграцію з Microsoft Copilot.



AORUS MASTER: Представлений у варіантах з 18-дюймовим mini-LED та 16-дюймовим OLED-дисплеями, цей ноутбук оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 9 275HX та графікою NVIDIA GeForce RTX 5090. Завдяки системі охолодження WINDFORCE INFINITY EX, яка досягає ефективності до 270 Вт, пристрій забезпечує максимальну продуктивність для AI-геймінгу.



GIGABYTE AERO X16: Microsoft-сертифікований Copilot+ ПК, створений для творчості та продуктивності. Цей ультратонкий ноутбук з товщиною 16,7 мм і вагою 1,9 кг забезпечує понад 12 годин автономної роботи.



GIGABYTE GAMING A16: Геймерський ноутбук з ергономічним дизайном, преміальною клавіатурою GIGABYTE Golden Curve Keyboard та шарніром на 180°.



Усі моделі підтримують Dolby Atmos, що забезпечує кінотеатральну якість звуку.



Ексклюзивний AI-агент GIGABYTE, GiMATE, побудований на основі передових LLM-технологій, пропонує інтуїтивне управління апаратним і програмним забезпеченням за допомогою функції "Press and Speak". GiMATE забезпечує оптимальні налаштування для різних сценаріїв: продуктивність, час роботи від батареї, захист конфіденційності, акустика та охолодження.



GiMATE включає:



AI Power Gear II для оптимальної енергоефективності.

AI Boost II для точного розгону продуктивності.

AI Cooling для безшумного охолодження.

AI Privacy для захисту екрана від сторонніх поглядів.

AI Audio та AI Voice для автоматичної оптимізації звуку.



GiMATE допомагає користувачам зробити повсякденну роботу з ноутбуком інтуїтивною, комфортною та продуктивною.



Графічні процесори GeForce RTX 50 Series на базі архітектури NVIDIA Blackwell забезпечують можливості для геймерів та творців контенту. Завдяки AI-потужності, RTX 50 дозволяють вивести графіку на новий рівень, підвищити продуктивність із NVIDIA DLSS 4 і пришвидшити творчі процеси з NVIDIA Studio. Мікросервіси NVIDIA NIM надають можливість ентузіастам та розробникам створювати AI-асистентів і робочі процеси з максимальною продуктивністю на системах готових до NIM.



Графічні карти GIGABYTE GeForce RTX 50 Series отримали оновлені системи охолодження. Технологія WINDFORCE оснащена вентилятором Hawk із підвищенням потоку повітря на 12.5% і термогелем серверного класу. Водяне охолодження AORUS XTREME WATERFORCE використовує рідкий метал для оптимальної температури та тихої роботи під час інтенсивних навантажень. В новій лінійці представлені моделі AORUS XTREME, MASTER, AERO, GAMING, EAGLE, WINDFORCE, а також графічні карти AMD Radeon RX 9000 Series.



Материнські плати серії AORUS B860 підтримують технологію D5 Bionic Corsa, яка підвищує продуктивність пам’яті до 9466 MT/s із використанням AI. Серія AORUS B850, розроблена для AMD Ryzen 9000 X3D, оснащена режимом X3D Turbo Mode, що збільшує продуктивність в іграх до 18%. Також представлені монітори AORUS FO27Q5P (27" QHD QD-OLED, частота оновлення 500 Гц) та MO27U2 (27" 4K 240 Гц QD-OLED) з технологією AI-захисту панелі. AI-рішення TOP із функцією Multi-Node Optimizer подвоює ефективність і швидкість локального AI-навчання завдяки кластеризації Intel Thunderbolt 5 із підвищенням швидкості до 5,4 раза.

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