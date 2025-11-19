Національна платформа CISO Campus готуватиме лідерів кібербезпеки

19 ноября 2025 г., 14:35

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України спільно з Міністерством цифрової трансформації України оголошують про запуск національної платформи для підготовки керівників і фахівців з кіберзахисту CISO Campus.

Це нова національна освітня платформа, що виросла з факультету кібербезпеки CDTO Campus та створена для системної підготовки керівників та фахівців з кіберзахисту (CISO – Chief Information Security Officer) у державному секторі.

Платформа покликана сформувати нове покоління лідерів, здатних розбудовувати культуру кіберстійкості та інтегрувати безпеку в щоденні процеси державного управління. Очолить CISO Campus Іева Ілвес, яка раніше була радником Президента Латвії з питань інформаційної та цифрової політики.

Головна мета CISO Campus – створити потужну освітню платформу та професійну спільноту для CISO, що поєднує навчання, практику й обмін досвідом для підвищення цифрової стійкості держави.

Серед ключових завдань платформи – розробка стандартизованих програм підготовки CISO та залучення до викладання провідних експертів з державного сектору, бізнесу та від міжнародних партнерів. Запуск CISO Campus є логічним продовженням успішного досвіду CDTO Campus. Ключова ідея полягає в тому, що фахівці з цифрової трансформації (CDTO) та фахівці з кіберзахисту (CISO) мають працювати в тісній синергії.

Держспецзв’язку відіграє у цьому партнерстві ключову роль, надаючи свою інфраструктуру та експертизу. Навчання буде проходити, зокрема, на базі регіональних центрів кіберзахисту, які розгортає Служба. Це дозволить масштабувати підготовку фахівців по всій країні.

Програми CISO Campus зосереджені на розвитку управлінських, аналітичних та практичних навичок. Навчання поєднуватиме теорію, практику на реальних кейсах та симуляції кібератак.

До навчання зможуть долучитися: керівники з кібербезпеки (CISO), менеджери з реагування на інциденти, керівники та фахівці CSIRT/CERT/SOC, а також фахівці, які прагнуть стати CISO у майбутньому. За перший рік роботи CISO Campus планує підготувати близько 900 випускників за різними програмами.

CISO Campus – проєкт, створений за ініціативи Держспецзв’язку та Мінцифри, що реалізовуватиметься Фондом Східна Європа у межах CDTO Campus. Ініціатива розробляється за підтримки міжнародних донорів і партнерів.

