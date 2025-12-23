За два роки в рамках Талліннського механізму Україна отримала від партнерів 241,7 млн євро на зміцнення кіберстійкості

23 декабря 2025 г., 16:45

Два роки тому – 20 грудня 2023 року розпочав роботу Талліннський механізм (ТМ) – міжнародна ініціатива, яка допомагає Україні зміцнювати кіберстійкість та цифрову безпеку. За ці два роки країни-учасниці надали 241,7 млн євро та реалізували десятки ініціатив.

Основним результатом першого року роботи стала інституалізація процесу відбору проєктів від українських реципієнтів – центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також критичної інфраструктури.

Для забезпечення прозорості та ефективності роботи були створені дві робочі групи – технічна, яка оцінює проєкти за технічною спроможністю та релевантністю, та міжвідомча, яка оцінює стратегічну важливість кожного проєкту.

У червні 2024 року запрацював Каталог – портал кібердопомоги, через який і проходить верифікація та відбір проєктів. Це забезпечує відкритість процесу. Також у межах ТМ було проведено оцінку кібербезпеки та кіберризиків близько 30 організацій критичної інфраструктури, зокрема через аудити та обстеження інформаційних систем. Країни-учасниці ТМ активно підтримували заходи, направлені на посилення кадрового потенціалу української кібергалузі.

У квітні 2025 року за ініціативи Мінцифри розпочав роботу Проєктний офіс Талліннського механізму (Tallinn Mechanism Project Office, TMPO), який став координаційним майданчиком між міжнародними партнерами та українськими реципієнтами.

Талліннський механізм продовжив активно розвиватися, залучаючи нових партнерів і донорів. У 2025 році відбулося дві зустрічі країн-учасниць – у Києві та у Парижі. До ТМ долучилися два нові члени – Норвегія та Фінляндія, а Світовий банк приєднався до механізму як офіційний спостерігач. Наступна зустріч країн-учасниць відбудеться у Лондоні в березні 2026 року.

Розпочалася імплементація низки нових проєктів, що підтримані урядами Швеції, Канади, Італії, Норвегії, Великобританії, Нідерландів та інших країн-учасниць.

Ще один важливий напрям роботи механізму у 2025 році – посилення співпраці з приватним сектором. Команда TMPO працювала над розробкою Tallinn Mechanism Platform.

Платформа, яка запрацює на початку 2026 року, допоможе активніше залучати приватний сектор, адже міститиме інформацію про тендери та можливості участі бізнесу у спільних ініціативах. Окрім цього, ресурс підвищить прозорість і довіру до механізму, створивши спільний простір для взаємодії донорів, українських установ і бізнесу.

З два роки до ініціативи Талліннський механізм вже долучилися 13 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція, Швеція та Фінляндія. Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

