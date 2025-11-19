Після інвестицій Microsoft та Nvidia у 15 млрд дол. оцінка Anthropic злетіла до 350 млрд дол. завдяки інвестиціям

19 ноября 2025 г., 13:35

0

Tweet

Корпорація Microsoft оголосила про нові стратегічні партнерства з Nvidia та стартапом у сфері штучного інтелекту Anthropic, що свідчить про намір техногіганта диверсифікувати свої активи та зменшити залежність від OpenAI.



У рамках угоди Microsoft інвестує в Anthropic до 5 млрд дол., тоді як Nvidia вкладе у стартап до 10 млрд дол. За словами джерела, близького до угоди, ці масивні вливання капіталу підняли оцінку Anthropic до діапазону 350 млрд дол., що є стрімким зростанням порівняно з оцінкою у 183 млрд дол., зафіксованою у вересні.



Угода передбачає значні зустрічні зобов'язання. Anthropic зобов’язалася придбати обчислювальні потужності хмарної платформи Microsoft Azure на суму 30 млрд дол., а також уклала контракти на додаткові потужності обсягом до 1 гігавата. Крім того, розробник Claude зобов’язався закупити до 1 гігавата обчислювальних потужностей на базі передових систем Nvidia Grace Blackwell та Vera Rubin.



Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) прокоментував угоду: "Для нас це здійснення мрії. Ми давно захоплюємося роботою Anthropic, і це вперше, коли ми будемо глибоко співпрацювати з Anthropic для прискорення Claude". Компанії вперше об'єднають зусилля в інженерії та дизайні, щоб оптимізувати моделі Anthropic для підвищення ефективності та продуктивності на архітектурі Nvidia.



Ця угода є знаковою для Microsoft, яка раніше інвестувала мільярди в головного конкурента Anthropic - компанію OpenAI (де вона володіє часткою, оцінюваною у 135 млрд дол.). Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) підкреслив необхідність зміни підходу в індустрії: "Як галузь, ми дійсно повинні вийти за рамки будь-якого наративу про гру з нульовою сумою або хайпу 'переможець отримує все'. Зараз потрібна важка робота зі створення широких, довговічних можливостей разом".



Незважаючи на нове партнерство з Microsoft, Anthropic підтвердила, що Amazon Web Services, яка є іншим великим інвестором компанії, продовжуватиме виконувати роль її основного хмарного провайдера та основного партнера з навчання моделей.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI