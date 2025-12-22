Уряд запровадив єдиний порядок державного контролю у сфері кіберзахисту

22 декабря 2025 г., 14:35

Кабмін ухвалив постанову №1668 від 17 грудня, якою затвердив Порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері кіберзахисту.

Документ запроваджує системний підхід до здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері кіберзахисту для органів влади, об’єктів критичної інфраструктури та інших ключових суб’єктів та формалізує процедури нагляду за станом захищеності державних та критичних систем.

Затвердження порядку має сприяти побудові національної системи кіберзахисту, наближенню практики контролю до стандартів Європейського Союзу, зокрема Директиви (ЄС) 2022/2555 (NIS2), та запровадженню єдиного підходу до державного контролю (інспекційної діяльності) у сфері кіберзахисту.

Новий порядок створює двокомпонентну систему державного контролю, який здійснюватиме адміністрація Держспецзв’язку та її територіальні органи. Його мета – встановити реальний стан додержання суб’єктами контролю вимог законодавства у сфері кіберзахисту.

Упровадження чітких та уніфікованих правил контролю створює прозорі умови для всіх суб’єктів. Для громадян це означатиме підвищення рівня захищеності їхніх персональних даних у державних реєстрах та посилення надійності критичних послуг, від яких залежить повсякденне життя.

