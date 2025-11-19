Платформа Arm Neoverse Інтегрує NVIDIA NVLink Fusion

19 ноября 2025 г., 15:34

Штучний інтелект (AI) трансформує обчислення в центрах обробки даних у те, що ми вважаємо архітектурною трансформацією, яка відбувається раз на покоління. У міру експоненційного масштабування моделей і робочих навантажень AI, енергоспоживання стало обмежувальним фактором, що робить енергоефективні обчислення ключем до розблокування наступної хвилі інновацій AI. У цій новій ері успіх вимірюється вже не лише необробленою продуктивністю, а й інтелектом на ват: скільки корисних обчислень AI ви можете забезпечити на кожну одиницю спожитої енергії.



У центрі цієї трансформації знаходиться Arm Neoverse — обчислювальна платформа, спеціально створена для енергоефективного масштабування з високою продуктивністю. Сьогодні Neoverse розгорнуто в більш ніж одному мільярді ядер і планується, що до 2025 року вона досягне 50% частки ринку серед провідних гіперскейлерів у всьому світі. Кожен великий провайдер — AWS, Google, Microsoft, Oracle та Meta — будує на базі Neoverse, а дата-центри AI наступного покоління, як-от проєкт Stargate, базуються на Arm як обчислювальній платформі, що підкреслює центральну роль Arm у підтримці великомасштабного AI.





Щоб задовольнити цей зростаючий попит, Arm розширює платформу Neoverse за допомогою NVIDIA NVLink Fusion, переносячи ту ж продуктивність, пропускну здатність та ефективність, які вперше були реалізовані на платформах NVIDIA Grace Hopper та Grace Blackwell, на всю екосистему.



"Arm та NVIDIA працюють разом, щоб встановити новий стандарт для інфраструктури AI, — сказав Рене Хаас (Rene Haas), генеральний директор Arm. — Розширення платформи Arm Neoverse за допомогою NVIDIA NVLink Fusion приносить продуктивність класу Grace Blackwell кожному партнеру, який створює рішення на базі Arm — віха, яка відображає неймовірний імпульс, який ми спостерігаємо в центрах обробки даних".



"NVLink Fusion — це сполучна тканина епохи AI, яка пов'язує кожен CPU, GPU та прискорювач в одну уніфіковану архітектуру масштабу стійки, — зазначив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник та генеральний директор NVIDIA. — Разом з Arm ми розширюємо це бачення на Neoverse, щоб надати інноваторам у всьому світі можливість проєктувати наступне покоління спеціалізованої інфраструктури ШІ".



NVLink Fusion дає партнерам можливість підключати обчислювальні системи на базі Arm до їхніх бажаних прискорювачів через когерентний інтерфейс з високою пропускною здатністю.



NVLink Fusion була створена для взаємодії з AMBA CHI C2C (Coherent Hub Interface Chip-to-Chip) — технологією, винайденою Arm, яка забезпечує критично важливе визначення протоколу для когерентного високошвидкісного з'єднання між CPU та прискорювачами.



Arm забезпечує сумісність Neoverse із NVLink Fusion, використовуючи останню версію протоколу AMBA CHI C2C. Це дозволяє SoC на базі Neoverse безперешкодно передавати дані між CPU на базі Arm та обраними прискорювачами партнерів.



Швидша інтеграція, прискорений час виходу на ринок, прискорені обчислення з вищою пропускною здатністю та більша гнучкість для партнерів.



Партнерство Arm-NVIDIA продовжує зростати, забезпечуючи нові рівні спільного проєктування та співпраці, які досягають "інтелекту на ват", формуючи архітектуру епохи AI.

