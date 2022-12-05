Mozilla придбає проєкт Pulse

5 декабря 2022 г., 11:35

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Mozilla повідомила, що придбала Pulse, яка розробила кілька нових підходів до машинного навчання, щоб впорядкування цифрового робочого місця.



У заяві компанії йдеться, що машинне навчання стало потужним рушієм для покращення досвіду роботи з продуктами. У кращому випадку воно допомагає всім нам отримувати кращий і багатший досвід роботи в Інтернеті. Побудова моделей ML для управління цим досвідом вимагає даних про переваги, поведінку та дії людей в Інтернеті. Підкреслюється, що саме тому Mozilla дуже обережно підходить до застосування ML у своїх продуктах. «Можна побудувати моделі машинного навчання, які діють на благо людей в Інтернеті, прозоро, з повагою до приватного життя і з самого початку побудовані з акцентом на рівність та інклюзивність. Коротко кажучи, Mozilla продовжить свою традицію DOING: створювати продукти, які служать прикладом кращого шляху вперед для індустрії, шляху вперед, який ставить людей на перше місце», резюмується далі.



Mozilla має намір розширити застосування технологій ML у своїх продуктах.



Слід додати, що ще 2020 року фонд оголосив, що буде інвестувати в Pocket, а також у соціальну мережу Hubs і власний VPN-сервіс.

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