BYD Auto закріплює лідерство на глобальному ринку електромобілів, збільшуючи відрив від Tesla

5 декабря 2022 г., 12:45

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Світові продажі легкових електромобілів (EV) зросли на 71% у третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року, згідно з останнім дослідженням Counterpoint.



У загальному обсязі продажів електромобілів майже 74% припадає на акумуляторні електромобілі (BEV), а решта - на гібридні моделі з можливістю підключення до мережі (PHEV).



Лідером ринку з продажу електромобілів залишився Китай, за ним слідують Європа і США. Продажі електромобілів в Китаї зросли більш ніж на 100% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і перевищили 1,7 млн одиниць з 0,88 млн одиниць минулого року за той же період.



BYD Auto продовжувала лідирувати на світовому ринку електромобілів протягом кварталу. Китайському автовиробнику також вдалося збільшити відрив від компанії Tesla, що посіла друге місце.



«Завдяки полегшенню поставок напівпровідників, а також кращій доступності сировини для акумуляторів, світові продажі електромобілів зростають. Серед країн Китай одноосібно домінує на цьому ринку. Три з п'яти найбільш продаваних брендів електромобілів - китайські. Вони всі працюють переважно в Китаї, що підкреслює позитивну еволюцію китайського ринку електромобілів», прокоментував динаміку ринку, старший аналітик Сумен Мандал (Sumen Mandal).



Компанія BYD Auto залишилася лідером світового ринку, відвантаживши понад 537 000 електромобілів, що на 197% більше, ніж торік. Три її провідні моделі - BYD Song, BYD Qin і BYD Han - забезпечили понад 56% продажів компанії протягом кварталу. Закордонні операції BYD теж швидко набирають обертів; в третьому кварталі компанія продала майже 17 тис одиниць електромобілів в різних регіонах, включаючи Європу, Латинську Америку, Південно-Східну Азію, Близький Схід і Африку, а також Океанію.



Глобальні продажі Tesla в минулому кварталі зросли на 43% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали понад 343 тис автомобілів. У цьому кварталі компанія спостерігала підвищений попит на свою продукцію в Європі. Налагоджування виробничої лінії на заводі в Берліні допомогло поставити рекордну кількість Model Y в Німеччині в цьому кварталі. Однак поставки не виправдали очікувань через проблеми в логістиці.



Wuling наростила продаж на 31% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і зайняла третє місце на світовому ринку електромобілів. Модель Hongguang Mini EV залишається беззаперечним лідером ринку з моменту її випуску в другій половині 2020 року. Продажі міні-електромобілів в Китаї високі, оскільки вони коштують дешевше, мають право на субсидії і служать за призначенням.



Продажі електромобілів у Volkswagen зросли на 28% у річному порівнянні, відновившись після падіння у другому кварталі. Моделі ID.4, ID.3 та ID.6 були найбільш продаваними у Volkswagen протягом кварталу. Компанія продемонструвала вражаючі результати в Китаї, де продажі електромобілів зросли на 79% в річному обчисленні і на 35% в порівнянні з попереднім кварталом. Попри те, що продажі бренду в Європі та США послідовно відновлювалися, в жодному з регіонів не було зафіксовано зростання в порівнянні з попереднім роком.



GAC Motor став п'ятим найбільшим брендом, обійшовши BMW та Mercedes-Benz. Протягом ІІІ кв. китайська компанія продала понад 85 тис автомобілів, зафіксувавши зростання на 145% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Модель Aion Y стала найбільш продаваною. При цьому компанія працює тільки в Китаї.



Китайські бренди електромобілів роблять сильний і стійкий прогрес. BMW був відсунутий на шосте місце компанією GAC Motor. Інші бренди, такі як NIO, Xpeng, Lynk & Co і Geometry, почали будувати сильну глобальну присутність, в той час, як традиційні європейські автовиробники, такі як Audi, Volvo, Peugeot і Renault, намагаються не відставати від конкурентів. Серед 25 найбільших брендів електромобілів у 3 кварталі 2022 року 14 були з Китаю.



На топ-10 моделей електромобілів припало понад 35% світових продажів електромобілів в третьому кварталі 2022 року. Найбільш продаваною моделлю електромобіля залишилася Model Y від Tesla. Шість з 10 найбільш продаваних електромобілів були представлені компанією BYD Auto.



«Електромобілі становлять зростаючу частку світових продажів пасажирських автомобілів. В цей час на частку електромобілів припадає понад 15% світових продажів пасажирських транспортних засобів. Електромобілі стають кращим вибором для тих, хто вперше купує автомобіль в розвинених регіонах. Це також заохочує нових гравців виходити на ринок. Крім того, розробляються різні хімічні склади акумуляторів, які потребують мало або зовсім не потребують літію, при цьому нові технології обіцяють таку ж або кращу ефективність у порівнянні з існуючими», коментуючи перспективи ринку, підкреслив віце-президент з досліджень Counterpoint Пітер Річардсон (Piter Richardson).

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