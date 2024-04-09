Міжнародні партнери виділили понад 700 млн дол. на проекти в гуманітарному розмінуванні України на 2022-2027 роки

9 апреля 2024 г., 8:25

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Розмінування - задача фізичної, продовольчої та економічної безпеки України. До її вирішення залучено багато суб’єктів - фахівці національних та міжнародних операторів протимінної діяльності, державні служби з оперативного реагування, залучені в управління та координацію протимінною діяльністю міністерства. Важливою частиною спільноти протимінної діяльності є донори - партнери, які забезпечують не лише фінансову підтримку розмінування, але і сприяють залученню до України найкращих технологій, практик та фахівців у цій сфері.



Міжнародні партнери України виділили на проекти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів в еквіваленті. Серед ключових донорів США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.



Уряд лише посилюватиме координацію протимінної діяльності із міжнародною та фаховою спільнотою. Така координація буде здійснюватись як через започатковану у 2023 році Секторальну робочу групу, що об’єднує усіх донорів України у цій сфері, так і через відновлений у березні 2024 року кластер з протимінної діяльності, який є платформою для програмної координації відповідних суб’єктів.



З початку широкомасштабного вторгнення сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.

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