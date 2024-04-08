Ripple: капіталізація ринку криптовалют подвоїться та сягне 5 трлн дол. до кінця 2024 року

8 апреля 2024 г., 17:59

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Генеральний директор блокчейн-стартапу Ripple Бред Гарлінгхаус (Brad Garlinghouse) вважає, що сукупна ринкова капіталізація ринку криптовалют цього року перевищить 5 трлн дол.

В інтерв'ю CNBC він заявив, що очікує подвоєння загальної вартості крипторинку, посилаючись на макрофактори, включаючи появу першого в США спотового біржового фонду біткойнів (ETF), а також майбутнє так зване "халвінгування" біткойна.

"Я давно працюю в цій галузі і бачив, як ці тенденції з'являються і зникають, - сказав Гарлінгхаус в інтерв'ю CNBC. - Я налаштований дуже оптимістично. Я думаю, що макротенденції, а також такі значні події, як введення ETF, вперше стимулюють реальні інституційні інвестиції".

Перші американські спотові біткойн-біржові ETF були схвалені 10 січня Комісією з цінних паперів і бірж США. Вони дозволяють установам та роздрібним інвесторам отримати доступ до біткоїна без прямого володіння базовим активом.

"Ви бачите, що це стимулює попит, і в той же час попит зростає, а пропозиція зменшується, - зазначив Гарлінгхаус. - Не потрібно бути економістом, щоб зрозуміти, що відбувається, коли пропозиція скорочується, а попит зростає".

Халвінг біткоїна - це технічна подія, яка відбувається приблизно кожні чотири роки. Вона вдвічі зменшує загальну винагороду за видобуток біткоїна для майнерів. Останній такий захід відбувся у 2020 році, а наступний запланований на кінець цього місяця.

Станом на 4 квітня загальна капіталізація крипторинку становила приблизно 2,6 трлн. Якщо ринок подвоїться, це означатиме нову загальну капіталізацію ринку криптовалют у розмірі 5,2 трлн дол.

За останні 12 місяців біткойн виріс більш ніж на 140%. За даними CoinGecko, 13 березня він сягнув рекордної позначки понад 73 000 дол, однак з тих пір впав значно нижче рівня 70 000 доларів.

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