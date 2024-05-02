Виклики ІТ-директорів у сучасній промисловості 

2 мая 2024 г., 10:35

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Сьогодні ІТ-технології займають ключове місце у розвитку компаній, оскільки вони швидко змінюють традиційні способи ведення бізнесу, а роль ІТ-директорів стає все важливішою в цьому контексті.

ІТ-директор допомагає компанії пристосуватись до нових умов, успішно впроваджувати новітні технології, які можуть радикально покращити ефективність та управляти ризиками, пов'язаними з цифровими змінами. Проте усі ці процеси завжди супроводжується рядом викликів для останнього: від вибору правильних технологій до їх інтеграції, масштабування та забезпечення повної безпеки.

У сьогоднішньому відеоматеріалі ми пропонуємо вам зануритися в обговорення основних викликів, з якими стикаються ІТ-директори у їх щоденній діяльності.

Дізнайтесь більше про це у відеоінтерв’ю з Головою Виконавчого комітету, члена Наглядової ради Metinvest Digital, Сергієм Детюком, де ми детально обговорили реальні історії впровадження технологій та інноваційних рішень, через досвід компанії Metinvest Digital. Також розглянули практичні рекомендації, ідеї які можуть бути корисними для розуміння нюансів ролі ІТ-директора, як саме вони впливають на досягнення компанією лідерських позицій та впроваджують принципи сталого розвитку.

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