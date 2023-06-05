Чутки про швидку смерть HDD перебільшені

5 июня 2023 г., 17:04

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Продовжуючи тему перспектив розвитку систем зберігання, ми вирішили знову повернутися до обговорення пророцтв швидкого закінчення історії жорстких дисків.

Нагадаю, що в одному з попередніх постів у цьому блозі була наведена думка представника одного з найбільших виробників систем зберігання на базі NAND про те, що до кінця 2028 року флеш-накопичувачі виявляться набагато вигіднішими, ніж HDD. Доводи цього експерта цього разу прокоментував фахівець із тієї ж сфери – Пол Спешіал (Paul Speciale), директор з маркетингу компанії Scality, яка спеціалізується на сфері програмного забезпечення для об'єктних систем зберігання.

І перше, що він спростував – ключову тезу про швидке зрівнювання цін HDD- та NAND-сховищ. За його інформацією, зараз питома вартість зберігання інформації на високощільних жорстких дисках приблизно в 5-7 разів нижча, ніж у випадку QLC SSD. І, за прогнозом виробників HDD, до 2028 року цей розрив хоч і дещо скоротиться, але залишиться суттєвим - на рівні 4-5 разів.

І хоча в індустрії широко застосовуються різні технології стиснення даних, які покликані підвищити ефективність NAND-сховищ, все ж таки далеко не всю інформацію можна стиснути. Насамперед це стосується відео, яке останнім часом набуває все більшого поширення в тому числі і в корпоративному середовищі. Тому дуже проблематично, щоб замовники були готові витратити в 4-5 разів більше коштів на системи All-Flash тільки задля відчутного прискорення обробки всіх даних, що є в їх розпорядженні.

Ще один аргумент на користь твердотільних накопичувачів – їх значно менше енергоспоживання – також опинився під сумнівом. Так споживання SSD значно відрізняється залежно від навантаження: якщо у спокої воно становить 5 Вт, то при інтенсивному обміні збільшується до 15 Вт для операцій читання або до 20 Вт при записі. Для порівняння у спокої HDD споживають близько 7 Вт, а під навантаженням – 9,4 Вт. Тому порівнювати ці системи можна тільки за однакових навантажень, і навряд чи саме такий критерій стане визначальним при виборі рішення.

Критерії покупки будуть зводитися до варіантів використання: у флешпам'яті QLC гарантована стабільна продуктивність у разі більш чутливих до затримок робочих навантажень з інтенсивним читанням, тоді як жорсткі диски перевірені в довгостроковій перспективі та оптимальні для більшості інших робочих навантажень неструктурованих даних петабайтного масштабу.

Усі постачальники дисків пропонують п'ятирічну гарантію на диски. Крім того, постачальники флешпам'яті встановлюють для своїх рішень рекомендований максимальний показник запису на диск на день (DWPD), який впливає на робочі навантаження, для яких вони підходять. Тому клієнтам слід бути обережними, щоб не перевищити ці рейтинги.

Підсумовуючи цю дискусію, експерт звернув увагу на те, що перевірений часом характер жорстких дисків з точки зору щільності, довговічності та співвідношення ціна/продуктивність робить їх оптимальним рішенням для більшості випадків використання багатопетабайтних об'єктних сховищ. Це особливо вірно для додатків резервного копіювання, які є робочими навантаженнями з великою кількістю операцій запису, та які не виграють від нижчої затримки флеш-носіїв.

Тому рано відправляти на спокій жорсткі диски.

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