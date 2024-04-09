IDC: світові поставки ПК повернулися до зростання та допандемічних обсягів у першому кварталі

9 апреля 2024 г., 9:35

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IDC повідомляє, що після двох років спаду світовий ринок традиційних персональних комп’ютерів повернувся до зростання в першому кварталі 2024 року, досягнувши 59,8 мільйона поставок, що на 1,5% більше, ніж у попередньому році.



Зростання значною мірою було досягнуто завдяки легкому порівнянню в річному обчисленні, оскільки в першому кварталі 2023 року ринок скоротився на 28,7%, що стало найнижчою точкою в історії ПК. Крім того, світові поставки персональних компʼютерів нарешті повернулися до допандемічного рівня, оскільки в І кв. 2024 року вони зрівнялися з показниками першого кварталу 2019 року, коли було відвантажено 60,5 мільйона одиниць.



На тлі зниження інфляції поставки ПК почали відновлюватися в більшості регіонів, що призвело до зростання в Америці, а також Європі, на Близькому Сході та в Африці (EMEA). Однак дефляційний тиск у Китаї безпосередньо вплинув на світовий ринок ПК. Слабкий попит у Китаї, який є найбільшим споживачем настільних компʼютерів, призвів до ще одного кварталу зниження світових поставок десктопів, які вже зазнали тиску з боку ноутбуків як найбільш популярного форм-фактору.



«Попри труднощі, що ми бачимо у Китаї, очікується, що відновлення продовжиться у 2024 році, оскільки новіші ПК зі штучним інтелектом з’являться на полицях наприкінці цього року, а комерційний сегмент почне оновлювати системи, придбані під час пандемії, - підкреслив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі IDC по відстеженню мобільних пристроїв у світі. - Очікується, що разом зі зростанням поставок ПК зі штучним інтелектом матимуть і вищі ціни, що відкриває додаткові можливості для виробників ПК та компонент».



Серед Тор5 найбільших компаній Lenovo знову посіла перше місце і випередила ринок в основному завдяки загальному різкому падінню поставок, яке відбулося у першому кварталі цього року. Компанія навіть наростила свою частку. Сильне зростання Apple також було зумовлене значним падінням у попередньому році.

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