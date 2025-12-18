 
AI-консультант підтримки Дії обробив вже понад 1 млн діалогів з користувачами

18 декабря 2025 г., 12:25

Команда Міністерства цифрової трансформації України системно впроваджує AI у державні процеси. Один із ключових елементів цієї трансформації – AI-консультант служби підтримки сервісу Дія. Він вже самостійно обробив більш як 1 млн діалогів із користувачами без участі оператора, повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Це новий рівень взаємодії держави з громадянами. AI-консультант допомагає з понад 165 продуктами та сервісами. Він розпізнає продукт і тему запиту, а складні кейси збирає через форми. Швидкість відповіді – до 5 секунд. AI успішно обробляє 90% усіх стандартних питань користувачів, а оператори фокусуються на складніших кейсах.

