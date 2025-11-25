Швидкість інтернету стала обов’язковим показником якості зв’язку

25 ноября 2025 г., 14:25

Президент підписав Закон 4670-IX, який встановлює чіткі вимоги до якості зв’язку, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Тепер швидкість стане фіксованим стандартом, а українці зможуть самі перевіряти, чи дотримується його оператор.

Раніше оператори могли декларувати теоретичну швидкість. Тепер кількість мегабіт на секунду стане офіційним показником якості, якого компанії зобов'язані дотримуватися.

Українці зможуть самостійно вимірювати швидкість інтернету на смартфоні, а дані про реальний стан мережі потраплятимуть до регулятора сфери НКЕК. Це допоможе швидко виявляти проблемні зони, прогалини у зв’язку та вимагати від операторів поліпшень.

Крім того, скасовується мораторій на планові перевірки виконання ліцензій. Це стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості та покривати території, де досі немає зв'язку.

Національний роумінг працюватиме і після завершення воєнного стану. Українці й надалі зможуть перемикатися на інших операторів, щоб зателефонувати рідним під час надзвичайних ситуацій.

