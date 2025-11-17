NVIDIA допоможе з розбудовою суверенного AI в Україні та підготовкою кадрів

17 ноября 2025 г., 14:35

Міністерство цифрової трансформації України запускає спільну ініціативу в галузі AI разом із компанією NVIDIA, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту. Побудова суверенного штучного інтелекту – це питання національної безпеки та захисту даних, особливо в умовах війни. Співпраця з NVIDIA відкриє доступ до найкращої у світі інфраструктури та експертизи в галузі AI, що дозволить створити стійку екосистему штучного інтелекту.

Ключові напрями ініціативи: підтримка у створенні національної інфраструктури на базі AI-інфраструктури NVIDIA; розвиток талантів та освіти у сфері штучного інтелекту; спільні R&D-проєкти; підтримка стартап-екосистеми.

Першим спільним проєктом стане розробка Diia AI LLM – суверенної мовної моделі, адаптованої до українського законодавства, публічних послуг і потреб громадян. Усі сервіси штучного інтелекту в екосистемі Дії працюватимуть на базі Diia AI LLM, зокрема, вже презентований на порталі AI-асистент, майбутній асистент у мобільному застосунку та внутрішні рішення для уряду.

У межах першого проєкту Україна отримає: доступ до спеціалізованого програмного стека NVIDIA для розробки AI-продуктів, від інфраструктури до програмного забезпечення; технічну експертизу, яка прискорить навчання моделей і зменшить витрати; консультаційну та технічну підтримку від команди NVIDIA, зокрема участь експертів компанії у структурованих воркшопах і сесіях з огляду архітектури.

