Український фонд стартапів запускає грантову програму для розробників протипожежних дронів

28 ноября 2025 г., 16:25

Український фонд стартапів за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, кластера Brave1 та Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) запускає грантову програму для виробників протипожежних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та наземних роботизованих комплексів (НРК).

Потрібні рішення, які допоможуть рятувальникам приборкувати вогонь у найнебезпечніших умовах без ризику для життя. У фокусі: повітряні дрони (мають перевозити до 25 кг вантажу, літати мінімум 45 хвилин і стабільно працювати за температури від -10 до +60°C); наземні роботи (з дистанційним керуванням пожежним стволом (радіус від 2 км) та вантажністю від 200 кг).

Максимальна сума одного гранту – 8 млн грн. Але один розробник може отримати до п’яти грантів протягом бюджетного року, щоб підвищувати рівень готовності своєї технології. Загальна сума підтримки може сягати 30 млн грн.

