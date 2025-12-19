Google Cloud отримає 10 млрд дол. від Palo Alto Networks

19 декабря 2025 г., 16:43

Як повідомляє Reuters, хмарний підрозділ Alphabet та Palo Alto Networks оголосили у п’ятницю про розширення партнерства. За даними джерел, знайомих із деталями контракту, сума угоди надання безпекових послуг наближається до 10 млрд дол. протягом наступних кількох років, що робить цей контракт найбільшим у своєму роді для Google Cloud.



Хоча керівництво обох сторін відмовилося коментувати фінансові параметри, президент Palo Alto Networks Бі-Джей Дженкінс (BJ Jenkins) підтвердив, що значна частина коштів буде спрямована на впровадження нових сервісів на базі АІ. За його словами, розвиток генеративного АІ породив величезний попит на безпеку, порівнянний із викликами, які виникли на початку епохи хмарних обчислень. Сьогодні кібератаки все частіше здійснюються за допомогою тих самих інструментів АІ, які захисники використовують для зміцнення оборони.



Метт Реннер (Matt Renner), головний директор із доходів Google Cloud, зазначив, що ця угода демонструє вигідне позиціонування компанії в умовах, коли АІ змінює конкурентний ландшафт проти таких гігантів, як Amazon та Microsoft. Google Cloud продовжує активно інвестувати в цей сектор: наразі очікується схвалення регуляторами купівлі фірми Wiz за 32 млрд дол. Зі свого боку Palo Alto Networks нещодавно запустила власні пропозиції на базі АІ та оголосила про придбання компанії Chronosphere за 3,35 млрд дол.



Стратегічне партнерство між компаніями триває з 2018 року. Цікаво, що генеральний директор Palo Alto Networks Нікеш Арора (Nikesh Arora) протягом тривалого часу був топменеджером Google, обіймаючи посаду головного бізнес-директора до 2014 року. Тепер компанії мають намір спільно протидіяти загрозам у цифровій інфраструктурі, оскільки кібербезпека на основі АІ лише починає свій розвиток.

