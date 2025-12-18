Завдяки ажіотажному попиту на пам’ять для АІ квартальний виторг Micron зріс на 57%

18 декабря 2025 г., 17:22

Американський виробник чіпів пам'яті Micron Technology повідомив про вражаючі фінансові результати за перший квартал 2026 фінансового року, що суттєво перевищили очікування аналітиків Волл-стріт.



Виторг компанії за звітний період досяг рекордних 13,64 млрд дол., що на 57% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такий успіх обумовлений стрімкім розширенням інфраструктури штучного інтелекту, що спровокувало дефіцит високопродуктивної пам'яті на ринку.



Чистий прибуток компанії (non-GAAP) склав 5,48 млрд дол., а прибуток на одну акцію сягнув 4,78 дол., що значно перевищило консенсус-прогноз у 3,95 дол.



Основним драйвером зростання став підрозділ хмарних рішень (Cloud Memory Business Unit), чий виторг фактично подвоївся у річному обчисленні, досягнувши 5,28 млрд дол. Валова маржа компанії також продемонструвала аномальне зростання, піднявшись до 56.8% на тлі переходу клієнтів на дорожчі та складніші рішення, такі як пам'ять із високою пропускною здатністю (HBM3E).



Голова та генеральний директор Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) зазначив, що компанія розпочала 2026 фінансовий рік із визначних показників, які відображають її ключову роль у розбудові систем генеративного штучного інтелекту. За його словами, попит на серверну пам'ять продовжує зміцнюватися, а всі обсяги замовлень на 2025 та 2026 роки вже фактично законтрактовані. Компанія також переглянула свої прогнози щодо загального обсягу ринку HBM-пам'яті, очікуючи, що він досягне позначки 100 млрд дол. уже до 2028 року - на два роки раніше, ніж передбачалося раніше.



Оптимістичні очікування керівництва підтверджуються прогнозом на другий квартал, де виторг очікується на рівні 18,7 млрд дол. (близько +/- 0,4 млрд дол.), що набагато вище за попередні оцінки ринку. На тлі таких новин акції Micron під час премаркету злетіли на 11%, оскільки інвестори бачать у компанії одного з головних бенефіціарів глобального АІ-циклу поруч із Nvidia.



Для забезпечення майбутнього зростання Micron планує збільшити капітальні витрати у 2026 фінансовому році до 20 млрд дол., зосередивши ресурси на впровадженні передової технології 1-gamma та розширенні потужностей виробництва HBM.

