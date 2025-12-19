Anthropic робить Agent Skills відкритим стандартом для прискорення автономності АІ

19 декабря 2025 г., 11:45

Компанія Anthropic оголосила про значне оновлення своєї функції Skills, яка дозволяє компаніям навчати великі мовні моделі виконувати специфічні робочі завдання.



Головною зміною стало перетворення специфікації Agent Skills на відкритий стандарт, що має спростити спільне використання та впровадження нових автономних можливостей для АІ-систем у всій індустрії. Аналітики зазначають, що це відбувається в момент, коли індустрія штучного інтелекту подвоює зусилля у створенні агентів, здатних працювати з мінімальним наглядом людини.



Функція Skills, запущена для чат-бота Claude у жовтні, пропонує метод розробки спеціалізованих агентів за допомогою структурованих файлів і папок. Вони містять інструкції, ресурси та скрипти, які моделі використовують для виконання завдань, наприклад, створення складних таблиць у Excel або презентацій у PowerPoint. Тепер користувачі можуть самостійно редагувати ці набори даних, навчаючи агентів новим процесам - від перегляду вебсайтів до заповнення специфічних форм - без необхідності прямої взаємодії з іншими інструментами.



Рішення зробити Skills відкритим стандартом наслідує успіх іншого проєкту компанії - Model Context Protocol, який став загальноприйнятим стандартом зв'язку для АІ-агентів і нещодавно був переданий під управління Linux Foundation. Окрім відкритості, Anthropic впроваджує можливості централізованого управління навичками на рівні всієї організації для передплатників планів Claude Team та Enterprise.



Для полегшення доступу до технології компанія додала функцію швидкого створення у бічній панелі інструментів Claude. Це дозволяє користувачам просто описати бажану дію, після чого модель автоматично формує необхідну структуру навички.



Anthropic також представила каталог партнерських навичок, до створення якого долучилися такі компанії, як Atlassian, Canva, Notion, Figma, Cloudflare, Stripe та Zapier. Завдяки цьому АІ-агенти вже зараз можуть автоматично застосовувати фірмові стилі у макетах Figma або створювати робочі завдання в Jira та Trello. Очікується, що бібліотека сторонніх навичок суттєво розшириться завдяки відкритості нового стандарту.

