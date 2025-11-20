NVIDIA знову вражає - квартальний виторг зріс на 62% до 57 млрд дол.

20 ноября 2025 г., 9:35

Компанія NVIDIA повідомила про чергові рекордні фінансові результати за III квартал її 2026 фінансового року, розвіявши побоювання інвесторів щодо можливого сповільнення буму штучного інтелекту.



Виручка досягла 57 млрд дол., що на 62% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 22% більше, ніж у попередньому кварталі. Чистий прибуток за стандартами GAAP склав 31,91 млрд дол., а прибуток на акцію зріс на 67% до 1,30 дол.



Основним драйвером феноменального успіху залишається сегмент центрів обробки даних, виручка якого сягнула рекордних 51,2 млрд дол., показавши зростання на 66% у річному вимірі. Засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявив, що продажі нової архітектури Blackwell "б'ють усі рекорди", а хмарні графічні процесори повністю розпродані. Він підкреслив, що попит на обчислення продовжує прискорюватися як для навчання моделей, так і для інференсу, і компанія увійшла у "доброчесне коло" розвитку АІ, де екосистема масштабується швидкими темпами в усіх країнах та індустріях.



Компанія також оголосила про значні стратегічні партнерства. Вперше стартап Anthropic масштабуватиметься на інфраструктурі NVIDIA, законтрактувавши 1 гігават обчислювальних потужностей на базі систем Grace Blackwell та Vera Rubin. Крім того, анонсовано партнерство з OpenAI для розгортання щонайменше 10 гігават інфраструктури на базі систем NVIDIA для наступного покоління АІ-моделей. Серед інших ключових клієнтів, які розбудовують масивну АІ-інфраструктуру, названо Google Cloud, Microsoft, Oracle та xAI. Також повідомляється про співпрацю з Oracle для створення суперкомп'ютера Solstice для Міністерства енергетики США, який налічуватиме 100 000 графічних процесорів Blackwell.



Інші підрозділи компанії показали змішану динаміку. Ігровий сегмент приніс 4,3 млрд дол., що на 30% більше, ніж торік, але на 1% менше порівняно з попереднім кварталом. Сегмент професійної графіки зріс на 56% до 760 млн дол., а автомобільний бізнес показав зростання на 32%, досягнувши виручки у 592 млн дол.



NVIDIA надала оптимістичний прогноз на IV фіскальний квартал, очікуючи виручку на рівні 65 млрд дол. (плюс-мінус 2%). Це перевищує середні очікування аналітиків. Акції компанії відреагували на звіт зростанням на 5% під час розширених торгів, що потенційно може додати до ринкової капіталізації близько 220 млрд дол. Водночас аналітики відзначають зростання концентрації бізнесу: чотири найбільші клієнти забезпечили 61% усієї виручки компанії у звітному кварталі.

