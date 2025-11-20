Сучасний захист вебдодатків і API на базі рішень Check Point 

20 ноября 2025 г., 17:03

Дізнайтеся, як CloudGuard AppSec блокує реальні атаки та автоматизує безпеку – на безкоштовному вебінарі від IT Specialist

Вебдодатки та API стають головними мішенями для кіберзлочинців. До 90% атак відбуваються на рівні застосунків, і класичних засобів безпеки вже недостатньо. Бізнесу потрібні рішення, здатні в режимі реального часу виявляти й блокувати складні загрози, враховуючи бізнес-логіку та постійні зміни в інфраструктурі.

Check Point CloudGuard AppSec пропонує новий підхід до захисту – на базі автоматизації, машинного навчання та глибокої інтеграції з DevOps-процесами. IT Specialist успішно впроваджує ці рішення в українських компаніях та допомагає бізнесу будувати практичний, масштабований і превентивний захист вебзастосунків і API.

Приєднуйтесь, щоб побачити, як сучасний WAF від Check Point у поєднанні з експертизою IT Specialist працює у хмарі та on-prem середовищах і яку додану цінність він дає бізнесу – на безкоштовному вебінарі 27 листопада.

Тема події: «WAF від Check Point: сучасний захист вебдодатків у хмарі та на землі»

Що чекає на учасників вебінару?

Під час події ви дізнаєтеся:

які можливості Web Application Firewall (WAF) у CloudGuard AppSec забезпечують захист від відомих і невідомих атак на вебзастосунки;

як побудувати ефективний захист API від зловживань та несанкціонованого доступу, включно з контролем бізнес-логіки;

як працює бот-менеджмент: виявлення й блокування зловмисних ботів без впливу на легітимний трафік;

як на практиці застосовувати підходи до запобігання вразливостям з OWASP Top 10 у реальних середовищах;

як інтегрувати захист у CI/CD-процеси без уповільнення розробки та впливу на time-to-market.

Учасники отримають приклади реальних атак і побачать, як CloudGuard AppSec допомагає компаніям вибудувати превентивний, автоматизований та масштабований захист вебдодатків і API.

Для кого буде корисно?

Цей вебінар варто відвідати, якщо ви:

CISO, CTO або керівник ІТ-департаменту, відповідальний за побудову стратегії кіберзахисту;

спеціаліст з кібербезпеки, який шукає сучасні інструменти для захисту вебдодатків та API;

Pre Sales чи Solution Sales-інженер, який працює з рішеннями інформаційної безпеки;

фахівець, залучений до впровадження, підтримки або розвитку інфраструктури захисту в організації.

Про організаторів

IT Specialist – українська компанія, яка займається впровадженням та розвитком новітніх систем кіберзахисту. Основні напрями діяльності: консультаційні послуги з питань кібербезпеки, аудити відповідно до стандартів PCI SSC, ISO/IEC 27001, SWIFT, тестування на проникнення, розробка програмного забезпечення тощо.

Check Point Software Technologies – провідний постачальник рішень з кібербезпеки для бізнесу та державного сектору у всьому світі. Check Point забезпечує комплексну систему захисту з єдиною консоллю керування, що охоплює мережеву, хмарну та endpoint-безпеку.

MUK – група компаній, що працює з 1997 року. Основний напрямок роботи – проєктно-орієнтована дистрибуція провідних IT-продуктів у сферах гібридних та хмарних рішень, конвергенції центрів обробки даних, інформаційної безпеки, мобільних пристроїв та Інтернету речей, аналітики даних і штучного інтелекту.

Деталі події:

Дата: 27 листопада 2025 року Час: 15:00–16:00 (за київським часом) Формат: онлайн Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією

Зареєструватися на вебінар

