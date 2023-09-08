Microsoft: хакери з Північної Кореї атакують російських дипломатів

8 сентября 2023 г., 12:55

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Північнокорейські хакери націлилися на російських дипломатів і успішно зламали російський аерокосмічний науково-дослідний інститут на початку цього року, повідомила корпорація Microsoft у своєму блозі, опублікованому в четвер.

Reuters пише, що Microsoft не назвала ім'я жодної з жертв та не надала жодних подробиць чи доказів, але повідомила, що злом відбувся в березні.

«Північнокорейські суб’єкти загрози, можливо, користуються можливістю збирати розвідувальну інформацію про російські організації через зосередженість країни на війні в Україні», - йдеться в повідомленні.

Шпигунство за військовими та дипломатичними організаціями супротивників є стандартною робочою процедурою для хакерських груп, які працюють у світових розвідувальних службах. Північну Корею неодноразово звинувачували у використанні хакерів проти оборонних і дипломатичних об’єктів у Південній Кореї, США та інших країнах.

Але звинувачення в тому, що Пхеньян шпигує за своїми російськими союзниками, є потенційно більш незручними, оскільки країни зближуються на тлі війни в Україні.

Минулого місяця агентство Reuters і дослідники фірми з кібербезпеки SentinelOne розкрили, як північнокорейські шпигуни щонайменше п’ять місяців минулого року проникали на територію великого російського розробника ракет. Це дозволило їм збирати розвідувальну інформацію про російські гіперзвукові ракети та технологію ракетного палива.

Звинувачення Microsoft були зроблені у звіті про кібершпигунство у Східній Азії, який також охоплює попередні повідомлення американського технологічного гіганта про китайських хакерів, націлених на об’єкти критичної інфраструктури США. Також мова йде про пропагандистські операції Китаю, які, за словами компанії, Пекін «продовжує розширювати», використовуючи штучний інтелект і впливових осіб.

Пекін зазвичай заперечує звинувачення в кібернетичних хитрощах.

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