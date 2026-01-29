Gartner: до 2028 р. половина компаній перестане довіряти неперевіреним даним через експансію генеративного АІ

29 января 2026 г., 17:45

Згідно з новим прогнозом аналітичної компанії Gartner, до 2028 року кожна друга організація у світі впровадить модель «нульової довіри» (Zero-Trust) до управління даними. Головною причиною такого кроку є стрімке поширення неперевірених даних, створених штучним інтелектом, які стає дедалі важче відрізнити від контенту, створеного людиною. За словами керуючої віцепрезидентки Gartner Ван Фуй Чань (Wan Fui Chan), організації більше не можуть дозволити собі неявно довіряти інформації, оскільки забруднення цифрового середовища синтетичними даними ставить під загрозу фінансові результати та надійність бізнес-рішень.



Проблема стає особливо гострою на тлі результатів опитування CIO та технологічних лідерів за 2026 рік: 84% респондентів планують збільшити фінансування GenAI цього року. Це призводить до замкненого кола, де нові покоління великих мовних моделей (LLM) змушені навчатися на вихідних даних своїх попередників. Експерти Gartner попереджають про ризик «колапсу моделей» - явища, за якого відповіді штучного інтелекту поступово втрачають зв'язок із реальністю через деградацію якості тренувальних наборів. У відповідь на це регулятори в різних регіонах уже готують вимоги щодо обов'язкового маркування «AI-free» даних, що змусить бізнес призначати відповідальних лідерів з АІ-управління (AI Governance Leaders) та впроваджувати активне управління метаданими.



Дослідження Gartner вказує на фундаментальний зсув у цифровій гігієні: якщо раніше концепція Zero-Trust стосувалася переважно доступу до мережі («хто заходить»), то у 2026 році вона переміщується на рівень самої інформації («що це за дані»). Ми спостерігаємо парадокс - інструмент, покликаний прискорити роботу з інформацією, став головним джерелом її «забруднення». Вимоги щодо верифікації даних стають не просто питанням кібербезпеки, а умовою виживання інтелектуальних систем. Для компаній це означає перехід від кількісного накопичення даних до їхньої семантичної фільтрації. У світі, де 80% контенту невдовзі може бути згенеровано машинами, володіння «чистими», автентичними людськими даними перетворюється на такий же стратегічний актив, як володіння дефіцитною пам'яттю HBM4 або гігаватами енергії для дата-центрів.



Фактично, Gartner прогнозує виникнення нової галузі - аудиту походження даних (data provenance), де успіх бізнесу залежатиме від здатності довести, що його рішення базуються на фактах, а не на «галюцинаціях» нейромереж попереднього покоління.

