За підсумками 2025 р. виторг SK hynix зріс на 47% до майже 70 млрд дол.

Південнокорейська SK hynix офіційно оголосила фінансові результати за 2025 рік, зафіксувавши найкращі показники за всю історію компанії.



Річний виторг корпорації сягнув вражаючих 97,15 трлн вон (приблизно 69,4 млрд дол.), що на 47% більше порівняно з попереднім роком. Операційний прибуток за 2025 рік подвоївся і склав 47,21 трлн вон (33,7 млрд дол.), а чистий прибуток досяг позначки 42,95 трлн вон (30,7 млрд дол.).



Такий стрімкий зліт став можливим завдяки беззаперечному лідерству компанії у сегменті пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM), яка є критично важливим компонентом для прискорювачів АІ.



Квартальні результати за четвертий період також стали рекордними: виторг склав 32,83 трлн вон (23,4 млрд дол.), а чистий прибуток за три місяці сягнув 15,25 трлн вон (10,9 млрд дол.), що підтверджує стійкість попиту на високотехнологічні рішення для дата-центрів.



Фінансовий директор компанії Кім У Хюн (Kim Woohyun) підкреслив, що завдяки домінуванню в сегменті HBM3E та успішному старту масового виробництва HBM4, SK hynix зуміла досягти операційної маржі у 49% за підсумками року. Лише у четвертому кварталі цей показник злетів до неймовірних 58%.



Окрім пам'яті для АІ, компанія зафіксувала значне зростання попиту на серверні рішення DDR5 та корпоративні SSD (eSSD), продажі яких подвоїлися порівняно з попереднім кварталом. Керівництво SK hynix прийняло рішення розділити успіх із акціонерами, оголосивши про виплату додаткових дивідендів у розмірі 1 трлн вон (0,71 млрд дол.), що доводить загальну суму виплат за 2025 рік до рекордних 2,1 трлн вон (1,5 млрд дол.).



Генеральний директор SK hynix Квак Но Чжун (Kwak Noh-jung) зазначив, що 2025 рік став роком фундаментальної трансформації, коли ринок пам'яті остаточно перейшов від циклічних коливань до стабільного зростання під впливом АІ-інфраструктури. Компанія вже повністю законтрактувала потужності з виробництва HBM на весь 2026 рік, що гарантує стабільність фінансових потоків у майбутньому.



Окрім цього, SK hynix активно готується до постачань модулів LPDDR5X наступного покоління та GDDR7 для графічних процесорів, що дозволить диверсифікувати джерела доходу. Висока дисципліна капітальних інвестицій та фокус на продуктах із найвищою доданою вартістю дозволили компанії випередити конкурентів за темпами зростання прибутковості, закріпивши статус головного постачальника пам'яті для епохи штучного інтелекту.



Звіт SK hynix за 2025 рік є чітким сигналом того, що компанія де-факто виграла першу фазу «війни за АІ-пам'ять». Поки конкуренти намагалися наздогнати технологічний рівень HBM3E, SK hynix вже почала монетизувати ці рішення з рекордною маржинальністю, яка перевищує показники навіть багатьох софтверних гігантів. У загальнориночному контексті це створює унікальну ситуацію: SK hynix стає другим після NVIDIA головним бенефіціаром АІ-буму, перетворюючи звичайний ринок пам'яті, який раніше вважався сировинним, на високотехнологічний сектор із величезною маржею.

