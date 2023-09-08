За час повномасштабного вторгнення lifecell було побудовано понад 800 базових станцій

8 сентября 2023 г., 13:35

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За заявою lifecell, оператор не тільки відновлює зруйновану та пошкоджену внаслідок бойових дій інфраструктуру, а й продовжує розбудовувати покриття. Так з лютого 2022 року компанія запустила понад 800 нових базових станцій, щоб українці залишались на зв’язку.



За півтора року після початку повномасштабного вторгнення lifecell вдалося розширити покриття, запустивши в роботу понад 800 нових базових станцій по всій Україні. З них 158 – запущено у центральному регіоні: у Вінницькій, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. У Київській області мережу оператора покращено завдяки запуску 170 нових базових станцій. Саме ця область і стала рекордсменом за кількістю побудованих технологічних майданчиків lifecell за час великої війни.



У північних областях – Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській – lifecell вдалося побудувати за останні півтора року 170 нових базових станцій.

Мережу lifecell у південно-східному регіоні, попри постійні обстріли ворога, підсилено 44 новими базовими станціями у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.



Однак найбільшу кількість нових базових станцій від початку великої війни – 259 – lifecell ввів в експлуатацію у західному регіоні, а саме в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, які стали прихистком для багатьох українців з південних та східних областей України. Водночас найбільш активно команда lifecell розширювала покриття у Чернівецькій області – тут за півтора року побудували 80 нових базових станцій для забезпечення сіл і містечок швидкісним мобільним інтернетом.

Окрім нового будівництва, мобільний оператор постійно аналізує стан та вдосконалює наявні базові станції. Так, з початку повномасштабного вторгнення 3506 технологічних майданчиків були модернізовані: збільшено місткість акумуляторів та розширено пропускну здатність, щоб якомога більше абонентів могли одночасно користуватися мобільним інтернетом й голосовими дзвінками.



З лютого 2022 року завдяки будівництву нових та модернізації наявних базових станцій 4G зв’язок та мобільний інтернет покращено для 542 населених пунктів, у яких проживає понад 16 млн українців.



Згідно з останніми фінансовим звітом компанії капітальні інвестиції у другому кварталі 2023 року зросли на майже 120% як порівняти з другим кварталом 2022 року.

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