LG анонсувала OLED-телевізор з найбільшим у світі екраном

8 сентября 2023 г., 11:35

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Цьогоріч LG OLED відзначає десять років досвіду роботи з клієнтами. За даними дослідницької компанії Omdia, у першому кварталі 2023 року компанія LG очолила цей сегмент, зайнявши приблизно 60% ринку за загальним обсягом постачань. Минулого року загальний продаж OLED-телевізорів LG (з моменту старту у 2013 році) перевищив 15 мільйонів одиниць. Компанія стала першим виробником OLED-телевізорів, якому вдалося подолати цей рубіж.



Розміри екранів у презентованій лінійці OLED-телевізорів LG варіюються від 42 до 83 дюймів при цьому роздільна здатність 4K та набір функцій, що покращують зображення.



OLED-екрани лінійки телевізорів LG 2023 року оснащені само підсвічуванням, передовими технологіями обробки зображень, поліпшеною платформою webOS.

Лінійка OLED-телевізорів LG преміумкласу також включає серію LG OLED evo, що пропонує яскравіші та реалістичніші зображення, та екрани LG Lifestyle.

Значним цьогорічним оновленням серії OLED evo G3 є технологія LG Brightness Booster Max, яка включає нову архітектуру керування освітленням. Це дозволяє збільшити яскравість екрана до 70%, ніж у телевізорів попереднього покоління. Вона передається попіксельно, що забезпечує чіткіші та реалістичніші зображення. Технологія Super Anti Reflective3 зменшує відблиски на екрані від зовнішніх джерел світла, аби ніщо не відвертало від перегляду.



Як наголошує виробник, провідні позиції компанії в сегменті надвеликих телевізорів закріплює рекордний 97-дюймовий LG SIGNATURE OLED M (модель M3). Це перший у світі орієнтований на споживачів бездротовий телевізор, спроможний передавати відео та аудіо в реальному часі з роздільною здатністю до 4K 120 Гц.



Omdia прогнозує, що наприкінці 2023 року OLED-телевізори займуть на 10% більшу долю ринку в сегменті телевізорів преміумкласу (вартістю $1500 і вище) за показником виторгу. Якщо у 2022 році частка на ринку складала 36,7%, то до кінця 2023 року очікується вже 46,1%.



Телевізори LG лінійки OLED 2023 модельного року з'являться найближчим часом у продажу в українських торгових партнерів.

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