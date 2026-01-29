ЄС розгортає мережу IRIS² для боротьби з монополією Starlink

29 января 2026 г., 11:45

Як повідомляє Bloomberg, Європейський Союз зробив вирішальний крок у забезпеченні власної технологічної автономії, активувавши перші сегменти своєї безпечної супутникової мережі IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).



Проєкт вартістю 10,6 млрд євро покликаний надати альтернативу системі Starlink, яка до цього часу була фактичним монополістом у забезпеченні високошвидкісного зв’язку в зонах конфліктів та віддалених регіонах. Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс підтвердив, що система вже працює в лімітованому режимі для урядових та військових потреб, а Україна офіційно стала першою країною-партнером, яка подала запит на підключення до цієї інфраструктури.



До 2030 року мережа нараховуватиме 290 супутників, розташованих на низьких (LEO), середніх (MEO) та геостаціонарних (GEO) орбітах, що робить її стійкішою до перешкод, ніж однорівневий Starlink.



На відміну від комерційних рішень, IRIS² використовує квантове шифрування та повністю європейську систему управління, що виключає ризик відключення зв'язку за бажанням приватних осіб.



Будівництвом мережі займається консорціум SpaceRISE, до якого входять SES SA, Eutelsat та Hispasat.



«Ми більше не можемо покладатися на милість іноземних провайдерів у питаннях національної безпеки. IRIS² - це не просто інтернет, це інструмент суверенітету», - заявив Андріус Кубілюс.



Запуск IRIS² - це геополітична відповідь на «дипломатію супутників», яку практикували США останні роки. Для Європи це питання виживання в умовах зростання напруженості на кордонах. Те, що Україна запросила доступ до IRIS², сигналізує про стратегічну диверсифікацію зв'язку ЗСУ, що дозволить зменшити залежність від рішень SpaceX. Брюссель фактично створює власний «закритий сад» космічного зв'язку, де правила гри диктують європейські закони, а не інвестиційні настрої Кремнієвої долини.

