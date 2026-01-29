Mozilla залучає 1,4 млрд дол. для боротьби з монополією OpenAI та Anthropic

29 января 2026 г., 14:35

Як повідомляє CNBC, президент Mozilla Foundation Марк Сурман (Mark Surman) оголосив про формування «повстанського альянсу» (rebel alliance), метою якого є протидія домінуванню великих гравців на ринку штучного інтелекту, таких як OpenAI та Anthropic.



Неприбуткова організація, що є власником браузера Firefox, планує використати свої резерви у розмірі приблизно 1,4 млрд дол. для підтримки «місійно-орієнтованих» компаній та стартапів. Mozilla фокусується на питаннях прозорості, безпеки та управління АІ, намагаючись зберегти інтернет відкритим, як це було під час її боротьби з Microsoft на початку 2000-х.



Фінансово Mozilla перебуває у значно слабшій позиції порівняно зі своїми суперниками: OpenAI вже залучила понад 60 млрд дол. та оцінюється у 500 млрд дол., а у Anthropic відповідно 30 млрд дол. та 350 млрд дол. Попри це, через свій венчурний фонд Mozilla Ventures організація вже інвестувала у понад 55 компаній, включаючи німецький стартап Trail, заснований Анною Шпіцнагель (Anna Spitznagel), та канадську Transformer Lab, співзасновниками якої є Тоні Саломоне (Tony Salomone) та Алі Асарія (Ali Asaria). Крім того, Mozilla підтримує платформу Oumi Маноса Кукумідіса (Manos Koukoumidis), колишнього співробітника Google, який критикує корпорації за «зрізання кутів» у питаннях безпеки заради швидкого зростання.



Ситуація ускладнюється політичним тиском з боку адміністрації Дональда Трампа. Призначений «цар з питань АІ та криптовалют» Девід Сакс (David Sacks) неодноразово критикував Anthropic та подібні ініціативи за підтримку так званого «woke AI» (прогресивного АІ з жорсткою цензурою). У грудні 2025 року Трамп підписав указ про створення єдиної регуляторної бази для ШІ, спрямованої на усунення обмежень, що можуть завадити США перемогти Китай у технологічних перегонах. Марк Сурман, однак, переконаний, що існує реальна альтернатива закритим комерційним системам, і Mozilla прагне зробити відкритий ШІ «мейнстрімом» для розробників до 2028 року.





Ініціатива Mozilla - це спроба повторити «диво Firefox» в епоху штучного інтелекту, проте умови гри радикально змінилися. Якщо у 2000-х для боротьби з Internet Explorer було достатньо спільноти розробників та відкритого коду, то у 2026 році АІ-перегони вимагають колосальних капітальних витрат на обчислювальні потужності. Резерви у 1,4 млрд дол. виглядають скромно на тлі десятків мільярдів, які витрачають Google чи Meta. Mozilla фактично намагається створити «партизанську екосистему», де перемога здобувається не кількістю GPU, а якістю управління даними та довірою користувачів.



Цікавим є ідеологічне роздоріжжя: з одного боку - корпоративна модель OpenAI, яка де-факто стала комерційною структурою, з іншого - політичний тиск адміністрації Трампа, що вимагає «необмеженого» АІ. Mozilla опинилася між двох вогнів, де «відкритість» може трактуватися і як інструмент безпеки, і як загроза національним інтересам. Успіх цього «повстанського альянсу» залежатиме від того, чи зможуть малі стартапи на кшталт Oumi чи Transformer Lab запропонувати розробникам ефективність, порівнянну з пропрієтарними моделями, без необхідності витрачати сотні мільярдів на навчання. Це битва за те, чи буде інтелект майбутнього централізованим ресурсом корпорацій, чи загальнодоступним інструментом.

