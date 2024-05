Microsoft анонсувала нові Surface Pro і Surface Laptop

22 мая 2024 г., 9:35

Компанія Microsoft представила нові Surface Pro і Surface Laptop, виконані за концепцією ПК Copilot+ на процесорах Snapdragon X Elite і Snapdragon X Plus. Тому вони забезпечують високу продуктивність, час автономної роботи протягом усього дня та абсолютно нові можливості штучного інтелекту.

Microsoft тісно співпрацює з розробниками по всьому світу, щоб оптимізувати свої додатки для цього процесора. Крім того, новий потужний рушій емуляції Prism забезпечує дворазовий приріст продуктивності, як порівняти з Surface Pro 9 з 5G. На нових Surface Pro і Surface Laptop, оснащених процесорами Snapdragon X Elite і Snapdragon X Plus, такі додатки, як Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 і Chrome, працюватимуть швидко, оперативно і чуйно.

Крім того, ПК Copilot+ оснащені блоками нейронного опрацювання (NPU), які виконують понад 45 трильйонів операцій на секунду (TOPS) і забезпечують нові можливості штучного інтелекту. Відзначимо три найцікавіших серед них:

Тепер із функцією Recall ви можете знайти те, що бачили на своєму ПК, використовуючи підказки, які ви пам'ятаєте. Ви можете використовувати природну мову для пошуку або прокрутити час назад і повернутися до того, що вам потрібно знайти, за допомогою текстових і візуальних збігів. Все зберігається локально, а конфіденційність і контроль вбудовані.

Використовуючи Cocreator в Paint, ви можете використовувати штрихи та слова для опису зображення, яке хочете створити, що спрощує створення, доопрацювання і розвиток ваших ідей практично в режимі реального часу. AI творить поруч із вами, допомагаючи висловити ваші ідеї.

За допомогою Live Captions, тепер із живим перекладом, ви можете перетворити звук, що проходить через ваш ПК, на послідовні англійські субтитри в режимі реального часу на вашому ПК.

На додаток до досвіду Microsoft, можливості NPU розширюються в роботі з розробниками, які використовують NPU для своїх власних робочих навантажень AI. Серед прикладів нових можливостей AI можна назвати такі:

Davinci Resolve: Легке накладення візуальних ефектів на об'єкти та людей за допомогою прискореної NPU функції Magic Mask у DaVinci Resolve Studio.

Cephable Cephable: Залишайтеся в потоці завдяки більш швидкому і чуйному адаптивному управлінню введенням, наприклад рухом голови або виразом обличчя, за допомогою нового конвеєра камери на базі NPU в Cephable.

Capcut CapCut: Видаліть тло з будь-якого відеокліпу за допомогою функції Auto Cutout, що працює на NPU в CapCut.

Багато розробників по всьому світу і в різних галузях працюють над новими способами прискорення своїх додатків за допомогою потужності NPU, зокрема: WhatsApp, Luminar Neo, LiquidText, Camo, djay Pro та інші.



Понад 10 років тому Surface став піонером у категорії ПК "2 в 1". Відтоді планшет, який може замінити ноутбук, розширив очікування від пристрою для продуктивної роботи, забезпечуючи більшу потужність, більший час автономної роботи та інновації, які подобаються людям. Новий Surface Pro відкриває новий погляд на ноутбук: поєднання прискореної продуктивності, часу автономної роботи впродовж усього дня та найкращих у галузі можливостей штучного інтелекту в ультрагнучкому дизайні, що може замінити планшет, ноутбук і навіть забезпечити роботу кількох моніторів.



Абсолютно новий Surface Pro на базі процесорів Snapdragon X Elite і Snapdragon X Plus забезпечує високу швидкість роботи - на 90 % швидшу, ніж Surface Pro 9. Він створений для багатозадачного користувача, підтримує до трьох зовнішніх дисплеїв 4K, оснащений двома портами USB 4 і 13-дюймовим дисплеєм на базі OLED із технологією HDR, що забезпечує новий рівень максимальної яскравості та захопливих кольорів. Wi-Fi 7 забезпечує найшвидше бездротове з'єднання, а опціональна технологія 5G дає змогу підключатися до найшвидших стільникових мереж, коли ви перебуваєте в дорозі.



Надширококутна фронтальна камера з роздільною здатністю Quad-HD - найкраща камера Surface за всю історію. Ефекти Windows Studio з підтримкою штучного інтелекту, як-от автоматичне кадрування, дають змогу тримати вас у фокусі, навіть коли ви переміщуєтесь приміщенням. Задня камера Ultra HD з автофокусом на 10 Мп підтримує відео 4K, тому ви можете знімати та редагувати на одному пристрої.



Нова клавіатура Surface Pro Flex Keyboard відкриває нові рівні гнучкості. Її можна використовувати як у комплекті з ноутбуком Pro, так і окремо для більшої гнучкості та підтримки творчих робочих процесів. Вона виготовлена з використанням додаткових шарів вуглецевого волокна для підвищення стійкості та має велику тактильну сенсорну панель, що налаштовується. Завдяки вбудованому сховищу для пера, перо Slim Pen буде надійно захищене, заряджене та готове до роботи.



Surface Slim Pen стає ще кращим із новим Surface Pro, з новими можливостями штучного інтелекту. Тепер чорнило тече природно завдяки функції Zero Force inking, надточним штрихуванням, чутливості до 4096 рівнів сили натискання та вбудованому тактильному механізму для більш природного письма.



Зазначається, коли вперше був представлений Surface Laptop, він переосмислив класичну категорію ПК, розширивши межі та піднявши користувацький досвід на нову висоту. Абсолютно новий ноутбук Surface Laptop зберігає ці принципи, оскільки створений спеціально для того, щоб відкрити нову еру штучного інтелекту за допомогою можливостей Copilot, які змінять уявлення про ПК.



Крім перероблення зсередини, цей новий ноутбук має сучасні лінії та приголомшливий сенсорний дисплей PixelSense з тонкою рамкою. Завдяки частоті оновлення 120 Гц, технології HDR, Dolby Vision IQ і технології адаптивного перенесення кольорів цей дисплей забезпечує чіткіші білі, темніші чорні кольори та розширений колірний спектр. Є два розміри екрана: новий 13,8-дюймовий дисплей забезпечує більшу площу огляду, ніж традиційний 14-дюймовий ноутбук, за умови компактнішого дизайну та 15-дюймовий із ще більшим робочим полотном. Цей ультралегкий і стильний ноутбук випускається в чотирьох кольорах: Platinum, Black, Dune і Sapphire.



Surface Laptop забезпечує блискавичну швидкість і прискорену роботу штучного інтелекту для максимальної багатозадачності. Він на 86% швидший, ніж Laptop 5. Він може живити до трьох зовнішніх 4K-моніторів. NPU з 45 TOPS відкриває нові можливості штучного інтелекту та забезпечує найкращу в галузі продуктивність для безперебійної роботи з найтривалішим часом автономної роботи серед усіх Surface - до 22 годин на Surface Laptop 15" і до 20 на Surface Laptop 13.8". Завдяки великій кількості портів і Wi-Fi 7 ви завжди будете на зв'язку.



Новий Surface Laptop оснащений камерою Full HD Surface Studio Camera, яка підтримує ефекти Windows Studio з технологією штучного інтелекту, як-от автоматичне кадрування, розмиття портрета та творчі фільтри. Звук, покращений штучним інтелектом, із преміальними динаміками Omnisonic, Dolby Atmos і студійними мікрофонами підсилює ваш голос і присутність.



Ноутбук Surface Laptop відомий своїм комфортним і тихим набором тексту, а тепер оптимальний хід клавіш забезпечує точне та швидке введення тексту, а велика тактильна панель із прецизійним сенсорним керуванням вирізняється плавністю, чуйністю та налаштовується відповідно до ваших уподобань.



Безпека і конфіденційність завжди були для Microsoft на першому місці, тому кожен ПК Copilot+ буде являти собою ПК із захищеним ядром, в якому за замовчуванням увімкнена система безпеки Microsoft Pluton Security і розширена функція входу в систему Windows Hello.



Повідомляється, що нові Surface Pro і Surface Laptop забезпечують неймовірну швидкість, час автономної роботи протягом усього дня і нові можливості штучного інтелекту, і все це за ціною від $999. На сайті Microsoft.com вже можна оформити для них попереднє замовлення, а в основних роздрібних магазинах вони будуть доступні по всьому світу з 18 червня.

