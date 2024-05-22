«Армія дронів» допомогла за минулий тиждень уразити ще майже 200 одиниць ворожої техніки

22 мая 2024 г., 8:35

За тиждень дрони уразили 100+ російських вантажівок, 25 танків та 62 гармати. «Детальніші результати — на графіці. І в нас є відеопідтвердження ураження кожної одиниці ворожої техніки», написав Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.



Дрони стали невід’ємною частиною сучасної війни, це вже її критичний елемент. Безпілотники знищують ворогів із мінімальними ризиками для наших захисників і захисниць. «Технологій на фронті має бути більше — і буде», резюмував міністр.

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