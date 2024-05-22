Внесок Німеччини до Фонду підтримки енергетики України перевищив 225 млн євро

22 мая 2024 г., 10:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок під час її візиту в Україну. Сторони оглянули один зі зруйнованих ворогом енергетичних об’єктів та обговорили потреби українського енергосектору після поновлення масованих російських атак.



Очільник Міненерго наголосив, що найактуальнішими для України наразі є потреби в енергообладнанні для проведення ремонтів на об’єктах генерації.



«Зараз ми фокусуємося більше на можливості використання обладнання зі старих, зокрема виведених з експлуатації станцій наших партнерів. На цьому тижні наша команда працює саме в Німеччині і досліджує, які станції і яке устаткування може бути використане. Це той шлях, який дає можливість швидко відновлюватись. Адже наразі ситуація в енергосистемі критично складна, тому дуже важливо ухвалювати швидкі рішення», - пояснив Герман Галущенко.



Анналена Бербок своєю чергою запевнила, що Німеччина продовжить допомогу українському енергосектору, зокрема комунікуватиме серед партнерів необхідність посилення української ППО, яка може ефективно захищати енергооб’єкти.



Герман Галущенко подякував Німеччині за підтримку, яка надається Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема 107 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1400 тонн, серед яких трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.



Окремо Міністр наголосив, що Німеччина – найбільший донор Фонду підтримки енергетики України, її внесок складає 225 млн євро. Очільник Міненерго зазначив, що ці кошти є дуже важливими для української сторони і дозволяють здійснювати закупівлі енергетичного обладнання та устаткування.

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