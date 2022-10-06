Micron інвестує 100 млрд дол. в нью-йоркську фабрику з виробництва мікросхем

6 октября 2022 г., 9:25

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Micron Technology витратить до 100 мільярдів доларів на будівництво заводу з виробництва напівпровідників в місті Клей, штат Нью-Йорк.



Компанія заявила, що майбутня фабрика після завершення будівництва стане найбільшим об'єктом з виробництва мікросхем, коли-небудь побудованим в США.



У минулому кварталі Micron отримала чистий прибуток у розмірі 1,49 мільярда доларів при виторгу в 6,64 мільярда доларів.



Цей виробник заявив, що інвестує до 100 мільярдів доларів протягом 20 з гаком років в будівництво запланованого заводу. Початковий транш у розмірі 20 мільярдів доларів буде витрачено до кінця десятиліття, повідомили в Micron.



Згідно з повідомленням компанії, підготовка до будівництва розпочнеться наступного року на майданчику, на якому буде розміщено заплановану фабрику пам'яті. Сам процес будівництва, як очікується, почнеться у 2024 р.



У перспективі Micron розраховує, що на заводі буде до чотирьох чистих приміщень загальною площею 2,4 мільйона квадратних футів. Згідно з повідомленням Micron виробництво буде повністю вестись на відновлюваних джерелах енергії.



Очікується, що проєкт створить близько 50 тис нових робочих місць, в тому числі близько 9 тис в самої компанії. Виробник також створить фонд у розмірі 500 мільйонів доларів для інвестування в розвиток громади та робочої сили з акцентом на соціально незахищені верстви населення. Micron інвестує у фонд 250 мільйонів доларів, ще 250 мільйонів доларів надасть нью-йоркська організація Empire State Development, а також інші місцеві, державні та національні партнери.



Запланований завод став можливим завдяки очікуваним федеральним грантам і податковим пільгам, передбаченим Законом CHIPS і Законом про науку, який президент Джо Байден підписав 9 серпня. Крім того, штат Нью-Йорк надасть Micron до 5,5 мільярдів доларів у вигляді податкових пільг протягом 20 років.



Раніше Micron оголосила про плани будівництва нового заводу з виробництва мікросхем вартістю 15 мільярдів доларів на місці своєї штаб-квартири в Бойсе, штат Айдахо. Завод буде розташований поруч з центром досліджень і розробок мікросхем. Очікується, що завод створить понад 17 тис робочих місць, в тому числі 2 тис в компанії.



Компанія ще не повідомила про виробничі потужності майбутніх заводів. Однак, сьогодні Micron оголосила про плани, що протягом десяти років на американські заводи буде припадати 40% виробництва мікросхем DRAM.

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