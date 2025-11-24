Synergy Research: «велика трійка» контролює вже 63% хмарного ринку, який сягнув 107 млрд дол.

24 ноября 2025 г., 9:35

Нові дані аналітичної компанії Synergy Research Group свідчать про те, що Amazon, Microsoft і Google разом забезпечили 63% корпоративних витрат на послуги хмарної інфраструктури в III кв. 2025 року. Це підтверджує тенденцію поступової консолідації ринку, адже чотири квартали тому цей показник становив 62%, а роком раніше — 61%.



Також зазначається, що означене зростання часток відбувається на тлі загального буму використання хмарних технологій: обсяг світового ринку досяг 107 млрд дол. у III кв., що є суттєвим стрибком порівняно з 68 млрд дол. вісім кварталів тому. Річний дохід галузі за останні дванадцять місяців сягнув 390 млрд дол.



Динаміка всередині трійки лідерів є різноспрямованою. Ринкова частка Amazon поступово знижується - зараз вона складає 29%, тоді як Microsoft і Google продовжують нарощувати свою присутність - їх показники зараз 20% і 13% відповідно. Головний аналітик Synergy Research Group Джон Дінсдейл (John Dinsdale) зазначив, що частка Amazon в середньому становила трохи менше ніж 30% протягом останніх чотирьох кварталів, знизившись з понад 32% у 2021 році. Попри це, компанія ефективно утримує лідерство, а розрив між гігантами та рештою ринку залишається величезним: Google, що посідає третє місце, майже в чотири рази перевищує показник Alibaba, яка йде четвертою.



Найважливішою зміною в структурі ринку стало поступове збільшення частки Oracle та так званих «неохмар» - провайдерів, що часто спеціалізуються на інфраструктурі для АІ. Серед них безумовним лідером є CoreWeave, а такі компанії, як Crusoe, Nebius і Lambda, демонструють надзвичайно швидкі темпи зростання. Водночас традиційні гравці, такі як Alibaba та Salesforce, хоч і нарощують доходи, але роблять це повільніше за загальний ринок, тому втрачають позиції. Доходи IBM у цьому сегменті залишаються фактично статичними через зміну стратегічного фокусу компанії.



Географічно ринок продовжує потужно зростати в усіх регіонах. США залишаються найбільшим ринком, значно випереджаючи весь Азійсько-Тихоокеанський регіон, і показали зростання на 28% у III кв. У Європі найбільшими ринками залишаються Велика Британія та Німеччина, проте найвищі темпи зростання продемонстрували Ірландія, Іспанія та Італія. Якщо оцінювати в місцевих валютах, то серед лідерів зростання, що перевищують середньосвітовий показник, опинилися Індія, Австралія, Індонезія, Мексика та ПАР.



Публічні IaaS та PaaS сервіси, які складають левову частку ринку, зросли сукупно на 30%.

