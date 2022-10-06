Розпочато забезпечення закладів освіти хромбуками від Google

6 октября 2022 г., 10:25

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У межах домовленостей Міністерства освіти і науки України та компанії Google розпочалося доставлення хромбуків для забезпечення потреб українських педагогічних працівників.



Щоб охопити проєктом якомога більше освітян, які потребують пристрої для організації освітнього процесу, зокрема за дистанційною формою, компанія Google прийняла рішення про збільшення розміру допомоги з 43 тис хромбуків до 50 тис пристроїв.



Станом 5 жовтня 2022 року перші області отримали близько 10 тис хромбуків, а саме:



Дніпропетровська – 3 647;

Донецька – 1102;

Херсонська – 761;

Чернігівська – 2273;

Сумська – 1774.



Частину пристроїв, а саме 120 одиниць, отримали й педагогічні працівники Луганської області, які нині працюють і проживають на Дніпропетровщині як тимчасово переміщені особи.



Забезпечити ноутбуками решту педагогічних працівників планують протягом осені цього року.



Щоб допомогти українським учителям опанувати необхідні цифрові компетентності та освоїти нові системи, МОН разом з компанією Google проведуть навчання за допомогою серії семінарів і онлайн-матеріалів, зокрема щодо використання Google Workspace for Education. Однією з таких можливостей є онлайн-курс «Цифрові інструменти Google для освіти», проходження якого доступне протягом 2022-2023 навчального року для освітян усіх рівнів на безоплатній основі.



Проєкт є продовженням ініціативи «Ноутбук кожному вчителю», а його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією Google та за підтримки Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.



У межах партнерства з МОН компанія Google надає ЮНЕСКО 1,2 млн євро для здійснення навчання 50 тис. педагогічних працівників на здобуття психосоціальних навичок для забезпечення підтримки ментального здоров’я їхніх учнів. Це є частиною загальної підтримки, яку надає компанія та співробітники Google у розмірі понад 40 млн дол. грошової допомоги та 5 млн дол. у вигляді пожертв для гуманітарних проєктів.



Також 250 університетам і коледжам надано безплатний доступ до преміальних функцій Google Workspace for Education протягом шести місяців.



МОН нагадав, що у 80% профтехів освітній процес відбувається в очному або змішаному режимі.

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