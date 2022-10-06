На фронт передано ще три українських дрони SKIF

6 октября 2022 г., 8:15

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, три українські дрони SKIF, на які збирав гроші журналіст Михайло Ткач, вже передали ЗСУ.



Безпілотники SKIF допоможуть нашим воїнам проводити успішну розвідку на передовій. Вони мають потужну камеру, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та можуть залетіти на 130 км у глибокий тил окупантів.



Крім цього, під час передачі трьох безпілотників «Армія дронів» відправила ЗСУ ще 8 БПЛА, серед яких - SKIF, Mavic 3 та Matrice 300 RTK.



Вартість одного дрона SKIF — понад 1,7 млн грн. Разом з тисячами українців Михайло Ткач зібрав для UNITED24 6,1 млн грн.

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