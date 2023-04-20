Meta знову звільняє персонал

20 апреля 2023 г., 13:35

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Reuters пише, що Meta Platforms в середу провела черговий раунд скорочень, цього разу зачепивши інженерів і суміжні технічні команди, оскільки генеральний директор Марк Цукерберг продовжує оптимізувати бізнес, прагнучи зробити 2023 рік «роком ефективності».





У березні Meta стала першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень, які, за її словами, відбудуться трьома основними партіями протягом декількох місяців і торкнуться 10 000 співробітників.





Останнє скорочення, хоч і були очікуваними, викликали розчарування серед працівників Meta. Звільнення були предметом найпопулярніших запитань, розміщених на внутрішньому форумі компанії в середу напередодні майбутніх загальних зборів працівників.





Перша хвиля звільнень в Meta восени зачепила понад 11 000 співробітників, або 13% її робочої сили на той час, і передувала іншим великим технологічним компаніям, які звільнили тисячі працівників після викликаного пандемією буму в цифровій рекламі та хмарних обчисленнях.





Під час реструктуризації Meta також відкладає на полиці менш пріоритетні проєкти та «згладжує» шари середнього менеджменту.





Цього року акції Meta зросли приблизно на 80%, більш ніж компенсувавши падіння на 64% у 2022 році і випередивши зростання на 16% технологічного індексу Nasdaq Composite за цей період.





Очікується, що компанія, яка оголосить свої результати за перший квартал 26 квітня, отримає вигоду від помірного зростання на ринку цифрової реклами та регуляторного тиску на головного конкурента TikTok.

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