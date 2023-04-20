Visa запрошує українські фінтех-стартапи до участі у глобальному конкурсі

20 апреля 2023 г., 12:25

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В Україні відкрито приймання заявок на участь у Visa Everywhere Initiative 2023 (VEI), глобальному конкурсі відкритих інновацій, під час якого стартапи представляють свої продукти для вирішення завдань майбутнього у сфері платежів і комерції. Приймання заявок триватиме до 14 травня на сайті.

Окрім грошових призів, переможцям VEI надається доступ до широкої мережі партнерів Visa у банківському, торговому, венчурному та державному секторах. Переможці також отримають визнання від одного з найнадійніших та цінних глобальних брендів.

Фінал відбору в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA) транслюватиметься 27 липня у прямому ефірі на сайті TechCrunch – провідного онлайн-видання, що спеціалізується на технологічній галузі та екосистемі стартапів. Стартап, що переможе на регіональному етапі конкурсу, візьме участь у глобальному фіналі, який відбудеться 19 вересня на конференції TechCrunch Disrupt у Сан-Франциско (США).

Цьогоріч на конкурсі в регіоні CEMEA вперше вручать нагороду в галузі безпеки та управління ризиками – Fintechs Innovating in Risk Excellence, або FIIRE, Award. У рамках спеціальної номінації Visa в партнерстві з Emirates NBD шукатимуть глобальних фінтех-гравців у таких сферах, як протидія шахрайству, кібербезпека та управління кредитними ризиками.

З моменту запуску VEI у 2015 році компанії з більш ніж 100 країн отримали фінансування у розмірі понад 16 млрд дол., а також було створено спільноту, що охоплює майже 12 тис. стартапів з усього світу. Торік у ході конкурсу, в якому взяли участь понад 4000 стартапів із п'яти регіонів, було виділено призовий фонд у розмірі понад 530 тис. дол. Нігерійська компанія ThriveAgric, переможець VEI 2022, здобула головний приз VEI Global у розмірі 100 тис. дол., а також спеціальний приз Visa Direct у розмірі 20 тис. дол.

VEI шукає амбітних підприємців-інноваторів, які розширюють можливості місцевих спільнот, створюючи рішення у сфері платежів та комерції для бізнесів будь-якого розміру та сектору.

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