Київський політех шукає молодь, що захоплюється електронікою 

20 апреля 2023 г., 13:38

+11

голос Tweet

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури (КЕОА) факультету електроніки (ФЕЛ) «Київського політехнічного інституту» (КПІ) імені Ігоря Сікорського запрошує абітурієнтів опанувати спеціальність «Електронні комунікації та радіотехніка».

Студенти кафедри вивчають низькорівневе програмування та найрізноманітніші процесорні архітектури. Майбутні інженери опановують повний цикл розробки вбудованих (embedded) пристроїв, створення мікросхем, електричних схем, написання програм керування для мікропроцесорів і мікроконтролерів тощо. Кафедра готує фахівців в області розробки цифрових чіпів із застосуванням мов Verilog та System Verilog. На старших курсах вивчаються комп'ютерні мережі з лабораторними роботами на обладнанні Cisco, машинне навчання і комп'ютерний зір (автор курсу з технічного зору працює в Google).

Всі проєкти та лабораторні роботи виконуються на сучасному обладнанні. Наприклад, для вимірювань застосовується провідне обладнання Tektronix, Rohde & Schwarz, Keysight та Digilent. По всім обчислювальним архітектурам (CPU, FPGA, DSP) є налагоджувальні плати для виконання лабораторних робіт. Кафедра використовує також 3D-принтери Ultimaker, FlashForge Creator Pro, фрезерний автоматичний верстат, лазерний різак тощо.

Студенти КЕОА зі своїми розробками часто беруть участь в різних фестивалях науково-технічної творчості.

З 2018 року на кафедрі практикують змішане навчання, коли студенти переглядають відео лекції вдома, в зручний для себе час, а в аудиторіях обговорюють з викладачами незрозумілі моменти, вивчають теми підвищеної складності й пишуть контрольні роботи для перевірки знань.

Багато випускників КЕОА працюють за фахом. Це або класичне програмування в аутсорсингових компаніях (на зразок Software Mac Kiev, Luxoft, Ciklum тощо), або розробка мікросхем (Melexis, Samsung R&D, Avnet ASIC), або створення і програмування пристроїв на мікроконтролерах та embedded Linux (Global Logic, Sirin Software, Waves Audio, Infozahyst, Mellanox, Squad, Ajax Systems). Деякі з цих компаній, як, наприклад GlobalLogic, створюють на базі кафедри тренінг центри для підготовки фахівців не лише з її студентів, а і з випускників інших кафедр.

Крім того, кафедра має угоди та плідну співпрацю з провідними вітчизняними виробниками, що забезпечують обороноздатність України – КБ «Луч», «Радіонікс» та «Інфозахист».

Тож кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури шукає людей, які горять електронікою та отримують задоволення від її вивчення. Обсяг державного замовлення на освітню програму КЕОА – 55 місць.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень