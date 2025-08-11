Маск робить Grok 4 безкоштовним для всіх користувачів

11 августа 2025 г., 9:35

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском (Elon Musk), офіційно оголосила про значну зміну в своїй стратегії, зробивши свою передову модель штучного інтелекту Grok 4, що була нещодавно анонсована, доступною для всіх користувачів у світі. Це рішення є безпрецедентним для компанії та може суттєво змінити розстановку сил на ринку великих мовних моделей.





Відтепер Grok 4 доступний для широкої аудиторії в двох режимах:





"Автоматичний" (Auto mode): Система Grok автоматично аналізуватиме запит користувача і направлятиме складніші запити до потужної моделі Grok 4. Простіші завдання виконуватимуться менш ресурсомісткими моделями, що дозволяє оптимізувати роботу.





"Експертний" (Expert mode): Для тих, хто надає перевагу повному контролю, з'явилася можливість завжди обирати модель Grok 4, незалежно від складності запиту. Це дає користувачам впевненість у тому, що вони отримують максимальну продуктивність і найглибші міркування.





Як зазначають аналітики, цей крок від xAI є агресивною відповіддю на дії конкурентів, таких як OpenAI, що на минулому тижні вивела модель GPT 5. В умовах, коли більшість провідних AI-моделей доступні лише за передплатою або мають обмежені можливості у безкоштовній версії, рішення xAI може стати потужним інструментом для швидкого розширення користувацької бази. Зробивши Grok 4 безкоштовним, компанія отримує можливість залучити мільйони нових користувачів, які зможуть оцінити переваги її продукту.





Повідомлення про "великі ліміти використання" протягом "обмеженого часу" вказує на стратегічний хід, спрямований на те, щоб спонукати якомога більше людей спробувати Grok 4. Після цього періоду компанія, ймовірно, введе нові умови використання, але вже з лояльною та залученою аудиторією.





Модель Grok відома своїм унікальним стилем, що відрізняється дотепністю та іронією. Досі ці можливості були доступні лише передплатникам. Тепер будь-який користувач може особисто оцінити її передові можливості в кодуванні, вирішенні складних логічних задач, а також у генерації креативного контенту. Цей крок від xAI не лише відкриває доступ до інноваційних технологій, але й створює нову динаміку на ринку, де домінують такі гіганти, як OpenAI, Google та Anthropic.

