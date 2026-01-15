Кабмін призначив Олександра Борнякова в.о. Міністра цифрової трансформації

15 января 2026 г., 13:25

Кабінет Міністрів України призначив Олександра Борнякова тимчасово виконуючим обов’язки міністра цифрової трансформації згідно з розпорядженням № 16-р від 14 січня 2026 року.



Це рішення було прийняте після того, як Верховна Рада підтримала перехід Михайла Федорова на посаду міністра оборони для проведення масштабної цифрової реформи армії.



Олександр Борняков, який із 2019 року обіймав посаду заступника міністра з питань розвитку IT-галузі, був одним із ключових архітекторів спеціального правового режиму Дія.City та очолював розробку стратегії впровадження АІ в Україні.



До приходу в державний сектор у 2019 році Олександр Борняков побудував успішну кар'єру в приватному секторі як серійний підприємець та венчурний інвестор. Він заснував і очолював рекламну платформу Adtelligent, став співзасновником аутсорсингової компанії Intersog, а також був керуючим партнером венчурного фонду Wannabiz.



Як вважають експерти, у своєму новому статусі Олександр Борняков продовжуватиме курирувати ключові напрями відомства, зокрема інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС, розвиток ринку віртуальних активів та масштабування оборонного кластера Brave1.



Водночас Михайло Федоров на новій посаді вже анонсував проведення глибокого аудиту ЗСУ, реформування ТЦК та системне впровадження АІ-технологій безпосередньо на полі бою для подолання бюрократичних бар’єрів в оборонному секторі.

