 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

KNESS завершила цифрову інтеграцію всіх офісів на ERP-платформі IT-Enterprise

11 августа 2025 г., 10:25
0 
 

Українська енергетична компанія KNESS, яка спеціалізується на відновлюваній енергетиці та працює на ринках Європи, завершила масштабну цифрову інтеграцію українських та закордонних підрозділів. Тепер управління всіма процесами компанії зосереджене в єдиній ERP-системі IT-Enterprise.

До 2019 року частина процесів у KNESS велася в Excel та різних окремих програмах, що ускладнювало отримання актуальних даних про стан компанії. Ще раніше, у 2014 році, KNESS відмовилася від програми з російським корінням 1С і почала впроваджувати українську ERP-систему IT-Enterprise.

Перехід був непростим, компанії довелося змінювати робочі процеси, переносити великі обсяги даних і певний час працювати у двох системах. Але у результаті компанія отримала єдину цифрову екосистему для фінансів, виробництва, логістики, документообігу та аналітики, що дало нагоду масштабуватися без хаосу.

Завдяки ERP IT-Enterprise всі фінансові операції в KNESS проходять через єдину цифрову систему – від заявки на платіж до його виконання. Система автоматично звіряє дані з бюджетом, погоджує їх і лише після цього запускає оплату. Це дало змогу команді звільнилася від рутинних перевірок, погоджень, паперової роботи й зосередитися на розвитку бізнесу.

Окрім цього, усі ключові процеси – фінанси, склад, виробництво, документообіг – об’єднані в одному мобільному застосунку. Керівництво в режимі реального часу бачить повну картину роботи компанії, може швидко реагувати на зміни, уникати хаосу та масштабувати бізнес, навіть у кризові періоди.

За кілька років роботи закордонні підрозділи KNESS уже збудували майже 150 МВт сонячних електростанцій, ще приблизно 100 МВт перебувають у стадії реалізації. У найближчих планах – вихід на нові європейські ринки з повним контролем і прозорістю бізнес-процесів у єдиній цифровій системі.

KNESS завершила цифрову інтеграцію українських та міжнародних офісів на ERP-платформі IT-Enterprise

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  