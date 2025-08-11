KNESS завершила цифрову інтеграцію всіх офісів на ERP-платформі IT-Enterprise

11 августа 2025 г., 10:25

Українська енергетична компанія KNESS, яка спеціалізується на відновлюваній енергетиці та працює на ринках Європи, завершила масштабну цифрову інтеграцію українських та закордонних підрозділів. Тепер управління всіма процесами компанії зосереджене в єдиній ERP-системі IT-Enterprise.

До 2019 року частина процесів у KNESS велася в Excel та різних окремих програмах, що ускладнювало отримання актуальних даних про стан компанії. Ще раніше, у 2014 році, KNESS відмовилася від програми з російським корінням 1С і почала впроваджувати українську ERP-систему IT-Enterprise.

Перехід був непростим, компанії довелося змінювати робочі процеси, переносити великі обсяги даних і певний час працювати у двох системах. Але у результаті компанія отримала єдину цифрову екосистему для фінансів, виробництва, логістики, документообігу та аналітики, що дало нагоду масштабуватися без хаосу.

Завдяки ERP IT-Enterprise всі фінансові операції в KNESS проходять через єдину цифрову систему – від заявки на платіж до його виконання. Система автоматично звіряє дані з бюджетом, погоджує їх і лише після цього запускає оплату. Це дало змогу команді звільнилася від рутинних перевірок, погоджень, паперової роботи й зосередитися на розвитку бізнесу.

Окрім цього, усі ключові процеси – фінанси, склад, виробництво, документообіг – об’єднані в одному мобільному застосунку. Керівництво в режимі реального часу бачить повну картину роботи компанії, може швидко реагувати на зміни, уникати хаосу та масштабувати бізнес, навіть у кризові періоди.

За кілька років роботи закордонні підрозділи KNESS уже збудували майже 150 МВт сонячних електростанцій, ще приблизно 100 МВт перебувають у стадії реалізації. У найближчих планах – вихід на нові європейські ринки з повним контролем і прозорістю бізнес-процесів у єдиній цифровій системі.

