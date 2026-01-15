TSMC: рекордний прибуток у 16 млрд дол. за квартал та п’ять нових заводів в Арізоні

15 января 2026 г., 17:39

TSMC офіційно представила фінансові данні за четвертий квартал 2025 року, де йдеться про те, що досягнут рекордний чистий прибутком у 505,74 млрд тайваньських доларів (близько 16 млрд дол.), що на 35% перевищує показники попереднього року.



Консолідований виторг компанії вперше перетнув позначку в 1 трильйон тайваньських доларів за квартал (33,73 млрд дол.), продемонструвавши зростання на 20,5% у річному обчисленні.



Як повідомив головний фінансовий директор TSMC Венделл Хуанг (Wendell Huang), валова маржа компанії сягнула вражаючих 62,3%, а операційна маржа склала 54,0%.



Основним драйвером успіху компанії стали передові техпроцеси: на чипи 3 нм припало 28% усього виторгу від продажу пластин, на техпроцес 5 нм - 35%, а загальна частка «просунутих технологій» (7 нм і менше) сягнула 77%.



На тлі успішних фінансових показників компанія оголосила про капітальні інвестиції на 2026 рік у розмірі 52–56 млрд дол. Генеральний директор Сі Сі Вей (C.C. Wei) підтвердив масштабну експансію в США, де TSMC вже закуповує додаткові землі в Арізоні. За планом адміністрації Трампа, компанія має побудувати в штаті щонайменше п’ять нових заводів, включаючи перший у США центр передового пакування чипів, в обмін на зниження податкової ставки для Тайваню до 15%.



У першому кварталі 2026 року керівництво компанії очікує подальшого зростання виторгу до 35,8 млрд дол. при збільшенні валової маржі до 65%.



Аналіз фінансового звіту TSMC свідчить про те, що компанія остаточно перетворилася на монопольного постачальника «палива» для АІ-революції. Маржинальність у 62,3% є аномальною для капіталомісткого виробництва і вказує на повну відсутність альтернатив для клієнтів рівня Apple та Nvidia у сегменті 3 нм чипів.



Перехід до будівництва «гігафабричного кластера» в Арізоні є стратегічною поступкою Вашингтону в обмін на податкові преференції та гарантії безпеки Тайваню. Фактично TSMC обмінює частину свого технологічного суверенітету на інтеграцію в американську безпекову парасольку.



Показник частки 3 нм технологій (28%) демонструє, що світ перебуває лише на початку циклу оновлення інфраструктури, а капітальні витрати понад 50 млрд дол. роблять будь-які спроби Intel чи Samsung наздогнати лідера практично неможливими. У 2026 році TSMC стає головним бенефіціаром геополітичної напруженості: чим вищі ризики, тим сильніше клієнти прагнуть забронювати потужності в нових американських фабах, що лише зміцнює фінансову та політичну вагу тайваньського гіганта.

