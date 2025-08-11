В Україні створили новий дрон-перехоплювач для протидії ударним безпілотникам

11 августа 2025 г., 8:15

Як повідомляє “Мілітарний”, в Україні розробили дрон-перехоплювач для протидії російським ударним безпілотникам типу “Шахед” та “Гербер”.





У відповідь на систематичні атаки росії з використанням ударних дронів, в Україні впроваджено нові засоби повітряного перехоплення. Йдеться про спеціалізовані безпілотні апарати, створені для ураження ворожих цілей у повітрі.





Українські інженери розробили нове рішення, здатне ефективно діяти вночі та на великій швидкості. Його ключова перевага — здатність оперативно виявляти та фізично знищувати повітряну загрозу до моменту її наближення до об’єктів інфраструктури або населених пунктів.





Розробка реалізована в рамках послідовної адаптації сил оборони до нових викликів. У роботі над системою враховано особливості тактики застосування Shahed-136, що дозволяє збільшити ймовірність їхнього перехоплення у складних умовах — зокрема в темну пору доби.





Розробники працюють над впровадженням фінального донаведення, яке дозволить повністю автоматизувати комплекс і зменшити потребу у задіяному персоналі. Впровадження таких рішень — це черговий крок у посиленні захисту українського неба. Водночас це сигнал противнику про те, що Україна не лише обороняється, а й технологічно випереджає його в окремих компонентах сучасного бою.

