Microsoft бере на себе витрати на електроенергію та дефіцит води задля порятунку АІ-інфраструктури

15 января 2026 г., 14:35

Microsoft оголосила про запуск масштабної ініціативи, покликаної мінімізувати негативний вплив її дата-центрів на довкілля та комунальні тарифи в США.



Компанія офіційно зобов'язалася оплачувати електроенергію за спеціальними тарифами, які повністю покривають витрати на розширення мереж, щоб уникнути перекладання фінансового тягаря на пересічних споживачів. Окрім енергетичного питання, Microsoft пообіцяла стати «водопозитивною» - тобто повертати в екосистеми більше прісної води, ніж споживають її охолоджувальні системи. Для забезпечення прозорості компанія почне публікувати детальні звіти про використання водних ресурсів у кожному окремому регіоні своєї присутності.



Такий крок став відповіддю на зростаюче незадоволення місцевих громад, які побоюються, що енергоємні об'єкти для підтримки штучного інтелекту призведуть до різкого подорожчання комунальних послуг та дефіциту ресурсів. Президент Microsoft Бред Сміт (Brad Smith) підкреслив, що для надприбуткової технологічної галузі було б «політично нереалістично» просити громадськість субсидувати витрати на розвиток АІ. Важливим прецедентом став штат Вісконсин, де після протестів місцевого населення Microsoft погодилася на нову структуру тарифів, яка захищає споживачів від додаткових нарахувань. Також компанія запустить програми навчання для мешканців, готуючи їх до роботи на будівництві та обслуговуванні високотехнологічних об'єктів.



Аналіз цієї ініціативи показує, що Microsoft першою серед техгігантів усвідомила межу «фізичного зростання» хмарних технологій. Епоха, коли громади радо вітали будь-якого великого інвестора, закінчилася; тепер дата-центри сприймаються як загроза ресурсам. Зобов'язання Microsoft платити більше за енергію - це не благодійність, а стратегічна плата за «дозвіл на існування». Компанія розуміє, що без лояльності місцевого населення та підтримки з боку Білого дому її плани з розбудови АІ-інфраструктури будуть заблоковані судами та протестами. Більше того, публікація даних про використання води - це прямий виклик Google та Meta, яким тепер також доведеться відкрити свої екологічні карти. У 2026 році соціальна ліцензія на ведення бізнесу стає такою ж важливою, як і наявність вільних чіпів Nvidia.

