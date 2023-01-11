Lenovo анонсувала нові ноутбуки YOGA Slim 6i

11 января 2023 г., 13:55

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Компанія Lenovo представила новий ноутбук YOGA Slim 6i (14"), який водночас портативний та потужний. Тонка й легка новинка дозволяє користувачам з легкістю працювати та створювати контент як в дорозі, так і вдома. YOGA Slim 6i, що працює на базі платформи Intel EVO, створений для того, щоб забезпечити користувачам безперебійну роботу та спілкування. Виготовлений із суцільнометалевих алюмінієвих матеріалів, він має тонкий, але високоміцний корпус і рельєфний виріз для камери, що полегшує його відкриття. Завдяки 14-дюймовому OLED-дисплею з підтримкою Dolby Vision, YOGA Slim 6i пропонує візуально приємний досвід. Завдяки співвідношенню сторін 16:10 та додатковій сенсорній підтримці, творча робота, така як легке редагування відео або фото, стає більш інтуїтивно зрозумілою.



Працюючи на новітніх процесорах Intel Core 13-го покоління, YOGA Slim 6i також забезпечує покращений досвід відеоконференцій для користувачів завдяки функціям шумозаглушення та розмиття фону для більш професійного налаштування.



Lenovo також представила оновлені моделі YOGA 9i (14") та YOGA Slim 7i Carbon (13"), які оснащені процесорами Intel Core 13-го покоління, що забезпечують ще більшу ефективність для підвищення універсальності та продуктивності. Крім того, оновлений ноутбук YOGA 6 (13") оснащений процесорами AMD Ryzen 7000 серії та покращеним акумулятором для більш тривалої роботи у віддаленому режимі.

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