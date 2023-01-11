Перше вантажне відділення Nova Post у Варшаві приймає відправлення до 1000 кг

11 января 2023 г., 12:45

«Нова пошта» повідомляє про відкриття у Варшаві першого вантажного відділення, що приймає відправлення до 1000 кг. З нього можна відправити як великі валізи з особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити до будь-якого вантажного відділення «Нової пошти» в Україні або ж на адресу отримувача.

Вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa. Строк доставки вантажів такий, як і для посилок – від 5 днів.

Загалом «Нова пошта» за останні три місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: шість у Варшаві, по два відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному – у Жешуві та Лодзі.

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