Квартальный доход Alphabet растет несмотря на пандемию

4 мая 2020 г., 13:05

Компания Alphabet, в которую входит Google, представила результаты за первый квартал 2020 года.



Доход холдинга за год вырос на 13% до 41,16 млрд долл., что оказалось заметно выше прогнозов биржевых аналитиков.



Сообщается, что выручка Google за отчетный период выросла на 14%, до 40,98 млрд долл. Поступления от рекламы увеличились на 10% до 33,76 млрд долл. При этом траты на приобретение трафика повысились почти на 9% до 7,45 млрд долл.



Важно отметить, что доход Google Cloud вырос на 52% до 2,78 млрд долл. Продажи YouTube увеличились на 33% до 4,04 млрд долл.



Квартальная прибыль всего холдинга Alphabet составила 6,84 млрд долл., тогда как в прошлом году за тот же период показатель был 6,66 млрд долл. При этом компания в отчетный приод выплатила штраф по решению ЕС в размере 1,697 млрд долл.



В представленном отчете компания предупредила, что текущий квартал также будет сложным для бизнеса и сохраняется неопределенность. По этой причине Alphabet намерена несколько сократить капиталовложения в текущем году.

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