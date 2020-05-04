Новый планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite с S Pen обойдется в 10499 грн

4 мая 2020 г., 13:35

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По сообщению украинского представительства Samsung Electronics, в нашей стране стал доступен новый планшет Galaxy Tab S6 Lite, оснащенный 10,4-дюймовым экраном в тонком корпусе с узкими рамками и электронным пером S Pen в комплекте. В Украине устройство появилось в продаже с 29 апреля по рекомендованной цене от 10499 грн (Wi-Fi) и 12999 грн (LTE) в сером, голубом и розовом цветах.

Обновлено электронное перо напоминает традиционную ручку, благодаря чему оно более практичное и удобное в использовании во время работы или учебы. Аксессуар весом всего 7,03 г с наконечником 0,7 мм обладает высокой чувствительностью нажатия и обеспечивает большую точность при письме и рисовании. S Pen удобно крепится на магнит на правом боку планшета или к чехлу-книжке. Электронное перо работает без подзарядки.

С помощью S Pen и Samsung Notes можно быстро превратить рукописные заметки в печатный текст. А с помощью тегов удобно выполнять поиск и категоризацию заметок, выделять важные мысли и при необходимости изменять масштаб текста. Созданные файлы можно экспортировать в форматах PDF, JPEG, текстовом формате или в Microsoft Word.

По замыслу конструкторов, планшет Galaxy Tab S6 Lite нацелен на выполнение многих задач одновременно, записи и просмотра видео или фильмов. Новинка, оснащенная последней версии One UI, оптимизированной для планшетов с большим экраном, имеет интуитивно понятный интерфейс и упрощенные инструменты навигации для плавного переключения между несколькими приложениями.



В Galaxy Tab S6 Lite установлено два динамика от AKG с поддержкой Dolby Atmos 3D.

Владельцам Galaxy Tab S6 Lite доступен стриминг видеороликов на YouTube без рекламы, их скачивание и просмотр в автономном режиме, а также доступ к приложениям YouTube Music и YouTube Kids благодаря четырем месяцам бесплатной подписки на YouTube Premium.

Планшет Tab S6 Lite позволяет принимать вызовы, отправлять и получать текстовые повидомлення через учетную запись Samsung на планшете, даже если смартфон недоступен или лежит в другой комнате, а также оставаться на связи с друзьями и коллегами, используя видеозвонки Google Duo. С экрана Daily Board можно управлять музыкой, просматривать календарь, проверять прогноз погоды и создавать быстрые заметки и напоминания.

С сервисом Samsung Kids5 родители могут устанавливать, сколько времени ребенок может играть на планшете в течение дня, ограничивать доступ к определенным приложениям и знакомить детей с цифровым миром с помощью целого ряда различных полезных учебных программ и игр.

В случае приобретения Galaxy Tab S6 Lite с 29 апреля по 24 мая, покупатель получает чехол в подарок.

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