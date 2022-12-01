Квартальний продаж HPE зріс на 7% до 7,9 млрд дол., але ж компанія зафіксувала збитки

1 декабря 2022 г., 9:15

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Компанії Hewlett Packard Enterprise представила фінансові результати за четвертий квартал свого 2023 фінансового року.



Повідомляється, що чистий збиток HPE зафіксовано на рівні 304 млн дол. Прибуток до певних витрат, таких як компенсація акцій, склав 57 центів на акцію, що збіглося з очікуваннями Волл-стріт.



Виручка за звітний період зросла на 7% порівняно з попереднім роком до 7,9 млрд дол., перевищивши консенсус-прогноз аналітиків у 7,4 млрд дол.



«Ми досягаємо високих фінансових результатів, задовольняючи нові потреби клієнтів за допомогою портфеля рішень edge-to-cloud, які можемо надати тільки ми, - наголосив президент і головний виконавчий директор HPE Антоніо Нері (Antonio Neri). - Сила нашої культури і прихильність наших співробітників у цьому кварталі та протягом усього 2022 фінансового року дали нам змогу впроваджувати інновації та робити сміливі дії щодо повороту нашого портфеля і зміцнення нашого фінансового становища у 2023 році».



Доходи від рішень HPE GreenLake включаються до бізнес-сегменту Intelligent Edge, який є одним із найкращих у компанії: за звітний період доходи зросли на 18% до 965 млн дол.



Найбільший бізнес-сегмент HPE, підрозділ Compute, також показав гарні результати - дохід тут зріс на 16%, до 3,7 млрд дол. Доходи від зберігання даних також зросли, збільшившись на 4%, до 1,3 млрд дол.



З іншого боку, дохід підрозділу високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту знизився на 14% і склав всього 862 млн дол. Дохід від фінансових послуг, тим часом залишився на колишньому рівні - 857 млн дол.



За змішаними результатами минулого кварталу послідували дуже сильні прогнози: HPE заявила, що очікує продажі в першому кварталі в розмірі від 7,2 млрд до 7,6 млрд дол., що значно перевищує прогноз Волл-стріт у 6,98 млрд дол.

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